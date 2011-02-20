احساس ناامنی رهبران عربستان در پی گسترش موج انقلاب در جهان عرب

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی به نقل از نیویورک تایمز با اشاره به تاثیر قیامهای مردمی بر عربستان آورده است : رهبران سعودی احساس انزوا و نگرانی شدید می کنند. آنها از این بیم دارند که آمریکا به حمایت خود از آنها پایان دهد.

این روزنامه می افزاید : عربستان به علت ثروت نفتی عظیمی که دارد تاکنون توانسته است از جنبش دموکراتیک در امان باشد اما سقوط رژیم "حسنی مبارک" همپیمان قوی عربستان لرزه ای بر پیکر رهبران این کشور انداخته است.

نیویورک تایمز نوشت : مقامات عربستان حوادث یمن و بحرین را با نگرانی خاصی دنبال می کنند؛ آنها نگران قدرت گیری ایران هستند.

این روزنامه به نقل از یک دیپلمات عرب آورده است : سعودی ها از همه طرف با مشکل روبرو شده اند از اردن گرفته تا عراق، بحرین و یمن کانون حوادثی است که در راستای اهداف آنها پیش نمی رود.

روزنامه آمریکایی ادامه داد: عربستان همه تغییرات در منطقه را به نفع ایران، سوریه و حزب الله می داند. آنها نگران این هستند که "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا دراین باره با مقامات عربستانی متفق القول نباشد و از تحرکاتی که نمی داند چه نتیجه ای دارد، حمایت کند.

نیویورک تایمز نوشت: نگرانی ها در عربستان به ویژه پس از سقوط رژیم مصر قوت گرفته است آنها خواستار کناره گیری آبرومندانه مبارک از قدرت بودند. "ملک عبدالله" قبل از سقوط مبارک دو بار با اوباما تماس گرفت که هر دو تماس با اختلافات شدید طرفین پایان یافت.

این روزنامه افزود: عربستان نگران است که دامنه اعتراضات بحرین به منطقه "الشرقیه" که اکثر آن شیعه هستند، کشانده شود. یک دیپلمات سعودی معتقد است : قیام مردم بحرین جسارت شیعیان را بالا برده است و آنها آماده قیام هستند موضوعی که می تواند به مناطق دیگر کشور سرایت کند.

روزنامه القدس العربی سپس می نویسد: تحلیلگران معتقدند که قیام در عربستان بعید است هر چند که گروه خاصی قدرت را در اختیار دارند، فساد شدید و بیکاری وجود دارد . این تحلیلگران بر ای اعتقادند که عربستان اجازه براندازی حکومت بحرین را نخواهد داد.

این تحلیلگران بر این باورند که مقامات عربستان، رفتار آمریکا با بحران بحرین را به دقت زیر نظر دارند زیرا هر گونه بی تفاوتی آمریکا به حکومت بحرین را عاملی برای شکاف گسترده در روابط دو جانبه می دانند.