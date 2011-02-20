به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بسیج، سردار یعقوب سلیمانی رئیس سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری بسیج با اشاره به افتتاح فاز اول اردوگاه شهید باکری گفت: توجه به زیرساخت‌ها در جنوب کشور، رویکرد سپاه و بسیج و ستاد مرکزی راهیان نور است.

وی افزود: متاسفانه یکی از مشکلات ما در خرمشهر بحث امکانات اسکانی زائران راهیان نور در طول سال و به خصوص ایام تعطیلات نوروز بود، مکانی با ظرفیت بالا برای زائران وجود نداشت و بعضی از آنهابه اجبار در مدارس، مساجد و حسینیه‌ها استقرار پیدا می‌کردند. همین موضوع باعث شد که به فکر احداث اردوگاهی با ظرفیت بالا باشند.

سلیمانی در ادامه تصریح کرد: با همتی که صورت گرفت طرح احداث این اردوگاه از مدت‌ها قبل تهیه شد و در روز سوم اسفند شاهد افتتاح فاز اول این اردوگاه با ظرفیت3 هزار و 200 نفر خواهیم بود. این اردوگاه مجهز به امکانات رفاهی و سیستم بهداشتی است.

رئیس سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری بسیج با اشاره به طرح تکمیلی این پروژه در آینده خاطرنشان کرد: این مجموعه به مساحت 54 هکتار که بین سپاه استان‌ها تقسیم شده و در آینده نزدیک شاهد تکمیل این پروژه با ظرفیت 20 هزار نفر خواهیم بود و در این صورت امکانات و خدمات رفاهی بیشتری را برای زائران مهیا خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه این اردوگاه مشکل اسکان بسیاری از زائران راهیان نور را حل می‌کند، اظهار داشت: هدف از احداث این اردوگاه پاسخگویی به نیاز زائران راهیان نور است که در گذشته به دلیل کمبود مکان با این مشکل روبرو بودیم. این اردوگاه با ظرفیت و امکانات خود بسیاری از مشکلات زائران را رفع می‌کند.

سلیمانی در پایان خاطرنشان کرد: افتتاح این اردوگاه با همکاری سپاه عاشورا، مهندسی کل سپاه، مهندسین سازمان اردویی و مسئولین استان‌ها انجام می‌گیرد که شاهد برپایی نمایشگاه دائمی و بازارچه صنایع دستی نیز در آن خواهیم بود.

