جشن باسوادی در گرمخان و 80 روستای بجنورد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، فریدون حاجی پور عصر یکشنبه در نشست خبری اظهار داشت: بجنورد بر اساس نتایج سرشماری سال 85، سه بخش، سه شهر و 230 روستا دارد که سال 87 در 20 روستا و پارسال هم در 30 روستای آن جشن باسوادی برگزار شد.

وی تصریح کرد: امسال پنج هزار و 231 نفر در بجنورد در قالب 517 کلاس تحت پوشش نهضت سوادآموزی قرار گرفتند.

وی افزود: سهمیه امسال این اداره برگزاری 526 کلاس برای پنج هزار و 496 سوادآموز شامل 297 کلاس دوره مقدماتی با دو هزار و 975 سوادآموز و 229 کلاس دوره تکمیلی با دو هزار و 521 سوادآموز بود.



این مسئول فرهنگی گفت: با همکاری ستاد راهبردی نهضت سوادآموزی شهرستان و تلاش آموزشیاران، 517 کلاس با پنج هزار و 231 سوادآموز تشکیل شد که از این تعداد دو هزار و 27 نفر در 212 کلاس مقدماتی، دو هزار و 934 نفر در 278 کلاس تکمیلی و 270 نفر در کلاسهای دو پایه تحت پوشش قرار گرفته اند.



حاجی پور یادآور شد: براساس آمارها در سال 55 و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حدود 40 درصد از ساکنان شهرستان بجنورد باسواد بودند.



وی ادامه داد: نرخ باسوادی روستاییان بجنورد پیش از پیروزی انقلاب حدود 27 و نرخ باسوادی در شهرنشینان 68 درصد بود و هم چنین 52.4 درصد مردان و 27.2 درصد زنان بجنوردی باسواد بودند، اما اکنون و در گروه سنی 10 تا 29 سال، 97.5 درصد و در گروه سنی 10 تا 49 سال 91.5 درصد باسواد هستند.



وی با بیان این که درصد باسوادی در شهرستان بجنورد تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به 97 درصد برسد، اظهار داشت: جمعیت باسواد شش ساله و بالاتر این شهرستان بدون احتساب آمارهای امسال 86.5 درصد است.



رئیس نهضت سوادآموزی بجنورد خاطر نشان کرد: طبق برنامه نهضت سوادآموزی شهرستان بجنورد تا پایان امسال در گروه سنی 10 تا 49 سال 130 روستا به هدف 97 درصد باسوادی می رسند و 100 روستا به همراه شهرهای راز و بجنورد باقی مانده است.



به گفته حاجی پور از 100 روستای یاد شده، 11روستا خالی از سکنه است و به عبارتی دیگر، 89 روستا باید تحت پوشش این اداره قرار بگیرد که با برنامه ریزی و همت بیشتر می توان حتی زودتر از پایان برنامه پنجم توسعه جشن باسوادی را در این مناطق برگزار کرد.



وی افزود: طبق آماری که در طرح هدفمندی یارانه ها از سوی وزارت رفاه اعلام شده است، 21 هزار و 574 نفر در گروه سنی 10 تا 49 سال در شهرستان بجنورد واجد شرایط سوادآموزی هستند.

