اخبار کوتاه ورزشی از استان لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان از برگزاری رقابت های الگوهای برتر تدریس تربیت بدنی این استان خبر داد.

علی کلانتری در این زمینه اظهار داشت: این مسابقات حضور 20 نفر از مربیان تربیت بدنی خواهر به مدت 3 روز در سالن ورزشی نشاط خرم آباد برگزار شد.

وی افزود: برترین های این رقابت ها در هر 3 مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مشخص شده اند.

برگزاری مسابقات کاراته آموزشگاهی استان

مسئول انجمن کاراته آموزشگاهی استان لرستان گفت: این مسابقات با حضور 6 تیم در 2 مقطع راهنمایی و متوسطه برگزار شد.

قندی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد افزود: در مقطع راهنمایی ناحیه 2خرم آباد عنوان نخست را کسب کرد و ناحیه 1 به مقام دوم رسید، تیم های الشتر و معمولان نیز به صورت مشترک سوم شدند.

وی افزود: در مقطع متوسطه نیز ناحیه 2 خرم آباد به مقام قهرمانی رسید و تیم معمولان دوم و ناحیه 1 و الشتر نیز به طور مشترک مقام سوم را از آن خود کردند.

برگزاری مسابقات فوتسال دانش آموزی لرستان

مسئول انجمن فوتسال آموزش و پرورش استان لرستان از برگزاری مسابقات دانش آموزی این رشته ورزشی خبر داد و بیان داشت: این مسابقات با شرکت 23 تیم به مدت 2 روز در سالن های ورزشی شهید توکل مصطفی زاده و شهید صالحی راد انجام شد.

سلیمانی افزود: در پایان این مسابقات تیم بروجرد عنوان نخست رقابت ها را از آن خود کرد و تیم های ناحیه 1 خرم آباد و زاغه نیز دوم و سوم شدند.

آغاز مسابقات والیبال دانش آموزی لرستان

مسئول انجمن والیبال آموزشگاهی استان لرستان از آغاز مسابقات این رشته ورزشی خبر داد و گفت: این مسابقات با شرکت 10 تیم از شهرستان ها و مناطق استان به مدت 2 روز در سالن والیبال شهید صالحی راد خرم آباد درحال برگزاریست.

کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در مسابقات امروز تیم های ناحیه 1 خرم آباد، بروجرد، الشتر و زاغه برابر رقبای خود به برتری دست یافتند.

وی خاطرنشان کرد: منتخبین این مسابقات به رقابت های کشوری اعزام خواهند شد.

پایان مسابقات ژیمناستیک آموزشگاه های لرستان

مسابقات ژیمناستیک دانش آموزی سه مقطع تحصیلی پسران استان لرستان پس از 2 روز رقابت در سالن ژیمناستیک مجموعه ورزشی صالحی راد خرم آباد با شناخت تیم های برتر به پایان رسید.

رئیس انجمن ژیمناستیک آمزشگاههای استان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این دوره از رقابت ها 15 تیم حضور داشتند.

عالی پور ادامه داد: در پایان این مسابقات در مقطع ابتدایی بروجرد به مقام قهرمانی رسید و ناحیه 1 خرم آباد و نورآباد نیز دوم و سوم شدند.

وی افزود: در مقطع راهنمایی نیز بروجرد، ناحیه 1 خرم آباد و نورآباد و در مقطع متوسطه نیز ناحیه 1 خرم آباد، بروجرد و نورآباد صاحب عنوان های برتر شدند.