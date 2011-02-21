مقام معظم رهبری تجلی مکتب اهل بیت در ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر یکشنبه در نشست با دبیر مجمع جهانی اهل بیت، استاندار و چند تن از مسئولان استان بوشهربا تبریک سالروز میلاد پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی (ص) اظهار داشت: فهم انسان ها با بعثت انبیاء ارتقاء یافت و با بعثت پیامبر گرامی اسلام تکمیل شد .

وی با بیان اینکه دین خدایی هدایتگر انسان به سوی رشد و کمال است، اظهار داشت: انسان ها در هر مقطعی نیازمند دین هستند واگر دین نبود جاهلیت در لباس های مختلف گسترش می یافت .

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه عصاره تاریخ جهان مبارزه علیه جبهه دینمدار بوده است، گفت: دین اکنون مظلوم است و در تاریخ سابقه نداشته این مظلومیت استمرار تاریخی داشته باشد .

صفایی بوشهری نقش مجمع جهانی اهل بیت را در توسعه فرهنگ دینی بسیار مهم و ارزشمند عنوان کرد.

دبیر مجمع جهانی اهل بیت نیز بااشاره به فعالیت این مجمع در همه کشور گفت: این مجمع علاوه بر نشر آموزه های دین مبین اسلام در ساخت مساجد حسینیه درمانگاه و توزیع کتاب فعالیت می کند .