۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۲۳

در پیامی/

لاریجانی میلاد پیامبر اعظم را به روسای مجالس اسلامی تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اخبار مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی در پیامی به روسای مجالس کشورهای اسلامی ولادت فرخنده پیامبر اعظم، خاتم پیامبران حضرت محمد صلی الله و علیه و آله را تبریک گفت.

بر پایه این گزارش، متن کامل این پیام به شرح ذیر است:
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته فرا رسیدن سالروز ولادت فرخنده پیامبر اعظم، فخر آفرینش، واسطه فیض خداوند بر بندگانش، خاتم پیامبران حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و هفته وحدت را به جنابعالی و همه همکارانتان تبریک و تهنیت می‌گویم.

محمد صلی الله علیه و آله فروغ آسمانی در شب ظلمت زمینی است، او بهانه خلقت است و بدون او خلقت کامل نمی‌گشت. با آمدنش ایوان مدائن نماد کاخ ستمگران همه تاریخ فرو ریخت و خواب خوش ستم‌پیشگان آشفته شد. او مظلومان را فریادرس و بی‌پناهان را سرپناه، یتیمان را پدر و در تاریکی ماندگان را نور بود. همه پیامبران الهی آمدنش را به مومنان سراسر تاریخ وعده دادند و خود در انتظارش لحظه شماری کردند. او سرچشمه همه خوبی‌ها و فضیلت‌ها است.

ندای او اخوت و برادری همه مومنان است. فریاد بیدارگر و امروز امت اسلامی را به خروش درآورده و دشمنان اسلام را به هراس انداخته است. تمسک به آموزه‌های او تنها راه نجات امت اسلامی از مشکلات و سختی‌ها است.
 
عالیجناب؛
بار دیگر ضمن ابراز بهترین آرزوهای قلبی‌ام، سربلندی و توفیق روزافزون جنابعالی را از خداوند منان مسئلت می‌نمایم.
 
