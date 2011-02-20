طرح ترافیک بندرعباس مشکلات زیادی را برای آتش نشانی ایجاد کرد

فرجام دانش در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، در خصوص آمادگی سازمان آتش نشانی بندرعباس در ایام نوروز، بیان داشت: نیروهای سازمان آتش نشانی بندرعباس در ایام نوروز به طور ویژه در ایستگاههای نجات و همچنین گروههای نجات غریق این سازمان در سواحل برای خدمات رسانی بهتر به مهمانان نوروزی مستقر می شوند.

وی افزود: 9 ایستگاه ایمنی و پنج گروه گشت در سطح شهر بندرعباس به طور شبانه روزی آمادگی مقابله با آتش و دیگر خطرات را دارند و همچنین یک ایستگاه ثابت نجات غریق و چند ایستگاه سیار نجات غریق در سواحل بندرعباس مستقر می شوند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس اظهار داشت: به مسافران نوروزی توصیه می کنم به تابلوهای هشدار نصب شده در کنار ساحل توجه کنند و با توجه به جزر و مد دریا توصیه های ایمنی را در هنگام شنا کردن جدی بگیرند.

دانش در خصوص طرح ترافیک هسته مرکزی شهر بندرعباس گفت: یکی از مشکلات اساسی سازمان آتش نشانی بندرعباس همین طرح ترافیک است چون خود این طرح در مناطقی از شهر گره ترافیکی به وجود آورده و مشکلات فراوانی را برای نیروهای آتش نشانی به وجود آورده است.

وی تصریح کرد: در هنگام آتش سوزی متاسفانه گروههای امدادی به علت وجود ترافیک بسیار زیاد در مرکز شهر بندرعباس نمی توانند به موقع به محل حادثه برسند که این امر مشکلات فراوانی را به وجود آورده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بندرعباس با اشاره به عضو نبودن این سازمان در شورای ترافیک استان هرمزگان، عنوان کرد: متاسفانه این طرح پس از تصویب در شورای ترافیک به دست ما رسید و پس از آن هم پیشنهاد ما برای ایجاد یک خط ویژه مخصوص خودروهای امدادی و ناوگان حمل و نقل عمومی مورد قبول این شورا قرار نگرفت.

دانش تاکید کرد: اگر نیروهای امدادی در هنگام بروز حادثه دیر به مقصد برسند این ایراد به شورای ترافیک که طرح ترافیک هسته مرکزی را تصویب کرده است وارد است و در این خصوص هیچ ایرادی به سازمان آتش نشانی وارد نیست.