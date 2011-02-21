علیرضا محجوب در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام مطلب فوق افزود: به تازگی با وزیر کار جلسهای داشتیم که خبر عدم افزایش حقوق کارگران در سال آینده در آن جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وی افزود: وزیر کار در آن جلسه چنین خبری به نقل از وی را تکذیب کرد و گفت: خبر به صورت صحیح منعکس نشده است.
محجوب با تاکید بر اینکه در همان جلسه مباحثی در خصوص افزایش حقوق سال آینده و درصد آن مطرح شد، گفت: پیشنهاد ما به عنوان خانه کارگر به وزارت کار افزایش قابل توجه حقوق کارگران در سال آینده بود که موافق و مخالفینی در رابطه با آن نظر دادند.
وی تاکید کرد: تصمیم گیری نهایی درباره حقوق کارگران در جلسهای با حضور نمایندگانی از سوی کارگران، دولت و کارفرمایان اتخاذ خواهد شد لذا دولت به صورت یک جانبه خود نمیتواند در رابطه با این موضوع نظر نهایی بدهد.
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