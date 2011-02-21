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۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۲۶

محجوب در گفتگو با مهر:

حقوق کارگران قطعاً‌ برای سال آینده افزایش می‌یابد

حقوق کارگران قطعاً‌ برای سال آینده افزایش می‌یابد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اخبار منتشر شده مبنی بر عدم افزایش حقوق کارگران در سال 1390،‌گفت: این خبر صحت نداشته و حقوق کارگران قطعاً سال آینده افزایش می‌یابد.

علیرضا محجوب در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام مطلب فوق افزود: به تازگی با وزیر کار جلسه‌ای داشتیم که خبر عدم افزایش حقوق کارگران در سال آینده در آن جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی افزود:‌ وزیر کار در آن جلسه چنین خبری به نقل از وی را تکذیب کرد و گفت: خبر به صورت صحیح منعکس نشده است.

محجوب با تاکید بر اینکه در همان جلسه مباحثی در خصوص افزایش حقوق سال آینده و درصد آن مطرح شد، گفت: پیشنهاد ما به عنوان خانه کارگر به وزارت کار افزایش قابل توجه حقوق کارگران در سال آینده بود که موافق و مخالفینی در رابطه با آن نظر دادند.

وی تاکید کرد:‌ تصمیم گیری نهایی درباره حقوق کارگران در جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از سوی کارگران، دولت و کارفرمایان اتخاذ خواهد شد لذا دولت به صورت یک جانبه خود نمی‌تواند در رابطه با این موضوع نظر نهایی بدهد.

کد مطلب 1258135

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