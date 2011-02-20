بروجردی: موج بیداری اسلامی فصل نوینی در منطقه خواهد گشود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اخبار مجلس، اونگ کینگ یونگ سفیر جدید سنگاپور در تهران پیش‌ از ظهر امروز یکشنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیدار و پیرامون راه‌های گسترش روابط دو جانبه، مناسبات پارلمانی و تحولات منطقه به بحث و تبادل‌نظر پرداخت .

در ابتدای این دیدار، بروجردی با تأکید بر نقش رایزنی‌ها و مبادله هیئت‌های پارلمانی میان دو کشور در تقویت همکاری‌های دوستانه فیمابین گفت: باید از ظرفیت‌های گسترده پارلمان‌های دو کشور برای تحکیم هرچه بیشتر مناسبات فیمابین در همه عرصه‌ها بهره‌ برد.

وی در همین زمینه، بر نقش مهم رایزنی‌های مجالس دو کشور در مجامع و نهادهای پارلمانی بین‌المللی و منطقه‌ای تأکید کرد و افزود: رایزنی مجالس دو کشور در مجامع پارلمانی‌ای نظیر مجمع مجالس آسیایی، مجالس کشورهای اسلامی و مجمع اتحادیه بین‌‌المجالس نقش مهمی در تحکیم و تقویت همکاری‌های سیاسی-پارلمانی فیمابین دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات اخیر منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: سیاست جمهوری اسلامی ایران حفظ ثبات، آرامش و تحکیم امنیت منطقه است.

بروجردی، توجه به خواست ملت‌ها را لازمه برقراری ثبات و آرامش در منطقه خواند و گفت: موج بیداری اسلامی در میان ملت‌های مسلمان فصل نوینی در تحولات و معادلات منطقه خواهد گشود.

در ادامه این دیدار، اونگ کینگ یونگ سفیر جدید سنگاپور در تهران بر اهمیت توسعه مناسبات دوستانه به ویژه همکاری‌های اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران برای کشورش تأکید کرد و افزود: دو کشور از فرصت‌ها و امکانات فراوانی برای همکاری دوستانه در عرصه‌های گوناگون برخوردارند اما در عین حال، در این زمینه نقش مجالس نیز مهم هستند.

وی با بیان اینکه کشورش تحولات اخیر منطقه را با حساسیت پیگیری می‌کند، گفت: امیدوارم راه ‌حلی برای خروج از بحران اخیر با همکاری کشورهای منطقه پیدا شود.

سفیر جدید سنگاپور در تهران همچنین تصریح کرد: نقش ایران در برقراری آرامش و خروج از وضعیت فعلی در منطقه بسیار مهم است و امیدوارم در آینده نزدیک دیپلماسی فعال ایران باعث یافتن راه حل مناسب برای وضعیت فعلی شود.

