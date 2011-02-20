دو هزار تن میوه در لرستان همزمان با ایام نوروز توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حجت الله بیرانوند در این رابطه اظهار داشت: به همین منظور با هماهنگی با استان های شمالی پرتقال مورد نیاز مردم از این استان ها و سیب مورد نیاز مردم از تولیدات داخلی استان تامین شده است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته یک هزار و 500 تن سیب و پرتقال در ایام تعطیلات نوروزی در استان توزیع شد، گفت: قرار است مرکبات استان های شمالی تا روزهای آینده در سردخانه های استان ذخیره شود تا در روزهای پایانی سال این مرکبات با قیمت مصوب کشوری میان مردم توزیع شود.

نرخ میوه عرضه شده پایین تر از قیمت بازار است

وی با بیان اینکه نرخ میوه و مرکبات ذخیره شده پایین تر از بازار مصرف است، یادآور شد: این کالاها از نظر کیفیت و قیمت مورد بررسی قرار گرفته شده و به طور قطع در بسته بندی های مناسب هفت کیلوگرمی به مردم عرضه می شود.

بیرانوند افزود: به منظور جلوگیری از فساد این میوه ها به ویژه سیب، بسته بندی هایی با کیفیت و مطلوب تر از تولیدات داخلی استان تهیه شده تا مردم با اطمینان بیشتر سیب موردنیاز خود را تامین کنند.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان گفت: جای هیچ گونه نگرانی برای تامین سیب و پرتقال مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی وجود ندارد و این کالاها تا 15 فرودین ماه سال آینده در استان توزیع خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد با توجه به تمهیدات اندیشیده شده و تهیه بسته بندی ها منساب مردم امسال محصولی با کیفیت برای استفاده خرید کنند.

آغاز طرح نظارتی ایام پایان سال در لرستان

بیرانوند با اشاره به اینکه قیمت این کالاها به صورت کشوری و در روزهای پایانی سال اعلام خواهد شد، گفت: مردم می توانند در صورت مشاهده هرگونه مشکل و تخلف از سوی فروشندگان و واحدهای صنفی مراتب را با شماره تلفن 124 ستاد خبری سازمان بازرگانی استان در میان گذارند.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان همچنین در ادامه سخنان خود عنوان کرد: به منظور اعمال سیاست های تنظیم بازار، اصلاح نظام توزیع، نظارت و کنترل قیمت ها جهت جلوگیری از افزایش بی رویه کالا و خدمات، طرح نظارتی ویژه ایام نوروز در استان آغاز شد.

بیرانوند افزود: با توجه به فرارسیدن سال نو و افزایش تقاضای عمومی این طرح نظارتی به منظور تشدید میزان بازرسی ها از واحدهای صنفی و غیرصنفی استان به اجرا گذاشته شده است.

فعالیت 40 گروه نظارتی در سطح لرستان

وی اظهار داشت: در این راستا 40 گروه نظارتی به صورت شبانه روزی بر فعالیت فعالان اقتصادی استان نظارت خواهند کرد تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به شماره تلفن 124 ستاد خبری استان اطلاع دهند.

وی با اشاره به اینکه این طرح تا 10 اردیبهشت ماه سال آینده ادامه دارد، تصریح کرد: به همین منظور ایجاد آرامش در فضای روانی جامعه در ایام پایانی سال، پایش مستمر بازار عرضه و تقاضا، تلاش و برنامه ریزی برای تامین، توزیع و ارائه به موقع کالا و خدمات، رسیدگی سریع به شکایات و گزارش های مردمی و جلوگیری از هرگونه کمبود و افزایش غیرمنطقی قیمت ها با مدیریت و رهبری هوشمندانه بر بازار در دستور کار قرار دارد.

بیرانوند افزود: همچنین اعمال بازرسی و نظارت بر کالاهای مورد هدف طرح نظارتی ویژه هدفمند کردن یارانه ها در طول زمان اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز سال 90 نیز ادامه دارد.

مشکلی در زمینه تنظیم بازار لرستان وجود ندارد

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان ادامه داد: در حال حاضر هیچ مشکلی در راستای تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی استان وجود ندارد و مردم نباید در این زمینه نگران باشند.

بیرانوند بیان داشت: تمامی تمهیدات لازم برای تامین کالاها و تنظیم بازار اندیشیده شده است و بازرسان، ناظران افتخاری، مجامع امور صنفی و اتحادیه های صنفی همکاری جدی در این زمینه دارند.

وی تصریح کرد: هم اکنون وضعیت مناسبی بر بازار استان لرستان حاکم است و مشارکت جدی اصناف و مردم نیز در جهت تنظیم بازار نقش بسزایی داشته است.