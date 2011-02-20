به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح جشنواره و نمایشگاه نرم افزارهای قرآنی با اشاره به سال پرتحرک در عرصه فرهنگ استان قم بیان داشت: گسترش فناوری اطلاعات میتواند بستر تحقق گفتمان اسلامی در جهان را فراهم کنند.
وی بر استفاده بیشتر از امکانات زیرساختی و منابع در این جهت تاکید کرد و گفت: برغم اقدامات انجام گرفته در این زمینه، نیاز به جهش و شتاب بیشتری در این عرصه وجود دارد تا عقب افتادگیها جبران شود.
موسی پور با اشاره به وجود 57 کشور مسلمان در جهان با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون نفر گفت: این گستره جمیعتی ظرفیت مناسبی را برای ایجاد این گفتمان دینی در سطح جهان به ویژه کشورهای مسلمان فراهم کرده است.
تقویت فناوری جدید و تلفیق شیوههای نوین وسنتی تبلیغ، انقلابی در ترویج فرهنگی اسلامی ایجاد خواهد کرد
وی در ادامه با تاکید بر موقعیت و جایگاه ممتاز و خاص فرهنگی استان قم به دلیل وجود مرکز حوزههای علمیه، مراکز پژوهشی، نویسندگان، محققان و طلاب خارجی در این شهر خاطرنشان کرد: تقویت فناوری جدید، استفاده از شیوههای جدید تبلیغ آموزههای دینی در کنار روشهای سنتی، انقلابی در ترویج، تعمیق و تبیین فرهنگ اسلامی ایجاد خواهند کرد و اندیشمندان اسلامی و شیعی باید از این ظرفیت استفاده کنند.
باید از تولیدکنندگان نرم افزارهای دینی و قرآنی حمایت شود
استاندار قم در ادامه با تاکید بر لزوم رسیدگی و حمایت از دست اندرکاران تولید نرم افزارهای دینی و قرآنی گفت: این افراد با مشکلات متعددی مواجه هستند که مسئولان باید در قالب کمکهای مستقیم و غیرمستقیم به گسترش این عرصه کمک کنند.
وی اظهار داشت: استان قم به جهت شرایط فرهنگی آن برای برگزاری هرساله این جشنواره و ایجاد دبیرخانه و نمایشگاه دائمی نرم افزارها و رسانههای دیجیتالی علوم اسلامی آمادگی و بستر لازم را دارد.
موسیپور به جنبشهای مردمی و بیدارگرانه مسلمانان کشورهای کویت، لیبی، مصر و الجزایر اشاره کرد و بیان داشت: تزلزل در تصمیم گیریهای نظام سلطه بیانگر استیصال آنهاست.
وی با اشاره به جنایت و کشتار شیعیان مظلوم و بیدفاع بحرین افزود: این اقدامات تاثیری در این شعله آگاهی بخش دنیا ایجاد نخواهد کرد و باعث شکل گیری حکومتهایی عاری از ظلم خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم گفت: گسترش فناوری اطلاعات میتواند بسترساز تحقق گفتمان اسلامی در جهان باشد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح جشنواره و نمایشگاه نرم افزارهای قرآنی با اشاره به سال پرتحرک در عرصه فرهنگ استان قم بیان داشت: گسترش فناوری اطلاعات میتواند بستر تحقق گفتمان اسلامی در جهان را فراهم کنند.
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