به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام علی اسماعیلیان در جلسه شورای اداری، ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان بر رعایت انضباط اداری جهت جلوگیری از اجحاف حق یکدیگر و تکریم ارباب رجوع و توزیع عادلانه خدمات فرهنگی بین مناطق شهری و روستایی تأکید کرد.

وی با یادآوری اینکه ارتقا و بهره گیری از ظرفیت‌های واقعی حوزه فرهنگ نیازمند مطالعه و پژوهش است، خاطرنشان کرد: تهیه نظر سنجی فرهنگی به زودی در دستور کار ادارات شهرستانهای تابعه قرار می گیرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان یادآور شد: مهمترین نیاز امروز در زمینه‌ امور فرهنگی، شناخت زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی در جهت آن است.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد لرستان نیز در این جلسه اظهار داشت: برای ایجاد کانونهای فرهنگی هنری در مساجد هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد و این اداره کل آمادگی اعطای مجوز به متقاضیان را دارد.

سید علی موسوی با اشاره به جایگاه کانونهای فرهنگی و هنری در جامعه و تاکید بر ضرورت ارتقا این جایگاه، خاطرنشان کرد: کانون های فرهنگی و هنری ابزار مهمی در جهت ارتقا عمران معنوی و فرهنگ دینی مساجد هستند.