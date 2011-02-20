به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده(2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی-مصوب 1371- وزارت امور اقتصادی و دارایی را مجاز کرد نسبت به امضاى موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات‌های بردرآمد و سرمایه بین ایران و جیبوتی اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.

بر اساس این مصوبه، این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت‌های متعاهد با هر دو آنها باشند. همچنین شامل مالیات بردرآمد و مالیات برسرمایه است که صرف‌نظر از نحوه اخذ آنها از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌شود.



بر این اساس، این موافقتنامه شامل مالیات‌هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات‌های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیت‌دار دولت‌های متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند کرد.

*مقیم

از نظر این موافقتنامه، اصطلاح "مقیم یک دولت متعاهد " به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب این قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی خواهد بود.



*درآمد حاصل از اموال غیر منقول

بر این اساس، درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگل‌داری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.



*درآمدهای تجاری

همچنین درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این که این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.



بر اساس این مصوبه، دولت‌های متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد. و این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده، لازم الاجرا خواهد بود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.