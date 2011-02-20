  1. استانها
  2. لرستان
۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۰۶

بر اساس اعلام وزارت ارشاد؛

ارشاد لرستان در حوزه اطلاع رسانی در کشور اول شد

ارشاد لرستان در حوزه اطلاع رسانی در کشور اول شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با کسب عنوان اول در زمینه اطلاع رسانی و خبر در میان ادارات ارشاد کشور جایگاه خود را همچنان در صدر استانهای کشور حفظ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، براساس آخرین اعلام و ارزیابی‌های انجام شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در میزان فعالیت‌های خبری ادارات کل استان‌ها، پیشرفت در حوزه‌های کمی و کیفی در اداره کل استان لرستان بسیار چشمگیر و قابل ملاحظه عنوان شد.

بنابر این گزارش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در این ارزیابی با کسب 98 امتیاز از ۱۰۰نمره در تمامی شاخصهای تعداد خبر، کیفیت خبر و خبرهای تایید شده مقام اول را در بین ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور کسب کرده است.

روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان از سال 86 تاکنون حائز رتبه های اول و دوم اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است.

کد مطلب 1258142

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها