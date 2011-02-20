ارشاد لرستان در حوزه اطلاع رسانی در کشور اول شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، براساس آخرین اعلام و ارزیابی‌های انجام شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در میزان فعالیت‌های خبری ادارات کل استان‌ها، پیشرفت در حوزه‌های کمی و کیفی در اداره کل استان لرستان بسیار چشمگیر و قابل ملاحظه عنوان شد.

بنابر این گزارش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در این ارزیابی با کسب 98 امتیاز از ۱۰۰نمره در تمامی شاخصهای تعداد خبر، کیفیت خبر و خبرهای تایید شده مقام اول را در بین ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور کسب کرده است.

روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان از سال 86 تاکنون حائز رتبه های اول و دوم اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است.