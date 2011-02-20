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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۰۴

‌تکواندو جام باشگاه‌های آسیا/

قهرمان و نایب قهرمان دوره گذشته سرگروه شدند

قهرمان و نایب قهرمان دوره گذشته سرگروه شدند

مراسم قرعه کشی سومین دوره مسابقات ‌تکواندو جام باشگاه‌های آسیا برگزار شد و هشت تیم حاضر در این مسابقات حریفان خود را شناختند.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره از مسابقات ‌تکواندو جام باشگاه‌های آسیا با حضور هشت تیم از کشورهای اردن، عراق، افغانستان و ایران در سالن صدرای تبریز آغاز می‌شود. مراسم قرعه کشی این رقابت‌ها عصر امروز یکشنبه با حضور نماینده فدراسیون جهانی برگزار شد که طی آن 8 تیم حاضر در دو گروه چهار تیمی قرار گرفتند.

در گروه A دانشگاه آزاد قهرمان دوره گذشته به عنوان سرگروه اردن، عراق ب و تبریز قرار دارند و تیم جوانه نایب قهرمان دوره گذشته به عنوان سرگروه به همراه افغانستان الف و ب و عراق الف در گروه B با همدیگر به رقابت‌ می‌پردازند.

مرحله مقدماتی سومین دوره از مسابقات ‌تکواندو جام باشگاه‌های آسیا از فردا دوشنبه آغاز می‌‎شود که در دور نخست دانشگاه آزاد با تبریز و اردن با عراق ب از گروه A و جوانه با عراق الف و افغانستان الف با افغانستان ب به مصاف همدیگر می‌روند. مرحله نیمه نهایی و فینال این رقابت‌ها روز سه شنبه برگزار می‌شود.

کد مطلب 1258145

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