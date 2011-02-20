قهرمان و نایب قهرمان دوره گذشته سرگروه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره از مسابقات ‌تکواندو جام باشگاه‌های آسیا با حضور هشت تیم از کشورهای اردن، عراق، افغانستان و ایران در سالن صدرای تبریز آغاز می‌شود. مراسم قرعه کشی این رقابت‌ها عصر امروز یکشنبه با حضور نماینده فدراسیون جهانی برگزار شد که طی آن 8 تیم حاضر در دو گروه چهار تیمی قرار گرفتند.

در گروه A دانشگاه آزاد قهرمان دوره گذشته به عنوان سرگروه اردن، عراق ب و تبریز قرار دارند و تیم جوانه نایب قهرمان دوره گذشته به عنوان سرگروه به همراه افغانستان الف و ب و عراق الف در گروه B با همدیگر به رقابت‌ می‌پردازند.

مرحله مقدماتی سومین دوره از مسابقات ‌تکواندو جام باشگاه‌های آسیا از فردا دوشنبه آغاز می‌‎شود که در دور نخست دانشگاه آزاد با تبریز و اردن با عراق ب از گروه A و جوانه با عراق الف و افغانستان الف با افغانستان ب به مصاف همدیگر می‌روند. مرحله نیمه نهایی و فینال این رقابت‌ها روز سه شنبه برگزار می‌شود.