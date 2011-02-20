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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۰۶

فیلمهای جشنواره سراسری نماز و نیایش در لرستان اکران می شود

فیلمهای جشنواره سراسری نماز و نیایش در لرستان اکران می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: برنامه نمایش فیلمهای چهارمین جشنواره سراسری نماز و نیایش به روایت دوربین در استان لرستان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، انجمن سینمای جوان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همزمان با سراسر کشور چهارمین جشنواره سراسری نماز و نیایش به روایت دوربین را برگزار می کند.

چهارمین جشنواره سراسری نماز و نیایش به روایت دوربین به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن سینمای جوانان ایران دفتر قم به منظور تشویق و ترغیب هنرمندان و ارتقای سطع فرهنگ و بینش هنری در جهت اعتلای جایگاه والای نماز و نیایش، گسترش فرهنگ نماز و نمازخوانی برگزار می شود.

بنابر این گزارش این جشنواره در بخش فیلم کوتاه به مدت سه روز از تاریخ سوم تا پنجم اسفند ماه از ساعت 9 تا 18 بعداز ظهر در سه سانس در محل تالار شهید آوینی مجتمع فرهنگی هنری ارشاد خرم آباد اکران خواهد شد.

کد مطلب 1258148

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