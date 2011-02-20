ملت بصیر و ولایتمدار ایران هرگز اجازه نخواهند داد که خون شهید ژاله تضییع گردد

به گزارش خبرگزاری مهر جبهه اصولگرایان اصلاح ‌طلب با صدور بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن هفته وحدت اتفاقات اخیر را محکوم کرد متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است.



هر سال با نزدیک شدن به خجسته سالروز میلاد پیامبر مودت و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) یک بار دیگر عطر یاد و خاطره آن عارف کامل و امام راحل (ره) در روح و جان میلیون‌ها ایرانی عاشق ولایت می‌پیچد که با تدبیر و دوراندیشی خاص خویش و نامگذاری دوازدهم تا هفدهم ربیع الاول به نام " هفته وحدت" نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان اسلام و مسلمین را نقش بر آب نمود و نهال تفرقه و نفاق که با دسیسه استکبار جهانی و در راس آن آمریکا و اسراییل و ایادی و مزدوران داخلی آنان کم کم داشت در میهن اسلامی عزیزمان پا می‌گرفت را از ریشه خشکاند.





ملت شریف و همیشه در صحنه ایران ایام خجسته میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام (ص) و رئیس مذهب شیعه حضرت امام جعفر صادق (ع) را هر سال با شکوه‌تر از سال قبل به جشن و سرور می‌نشینند، اما جشن‌های هفته وحدت امسال می‌توانست حلاوتی صد چندان در کام ملت مسلمان ایران داشته باشد، چرا که مسلمانان جهان در جای جای سرزمین‌های اسلامی با الهام گرفتن و تاسی از قیام اسلامی مردم ایران جرثومه‌های استبداد را یکی پس از دیگری به زیر کشیده و خواهان جایگزینی حکومت اسلامی به جای آنان گردیدند.





از طرفی ملت ایران با خلق حماسه عظیم راهپیمایی گرامیداشت یوم الله 22 بهمن و عبور از فتنه جدید فتنه گران و پاک نمودن فضای کشور از لوث غبار فتنه در 25 بهمن ماه به استقبال شادی مضاعفی می‌رفتند که دستان ناپاک نفاق یک بار دیگر به خون پاک جوانان غیور این مرز و بوم آلوده گشته و غم را میهمان دل‌های ملت نمود. خون شهید بسیجی " صانع ژاله" منافقین کوردل و خائنین به ارمانهای اسلام و انقلاب را بیش از پیش رسوا و بی آبرو و نظام مقدس جمهوری اسلامی را بیش از پیش در مقابل تهدیدها و فتنه‌ها بیمه نمود.





صانع ژاله که به حق از افسران جوان جنگ نرم بود، در آوردگاه جدید جهاد با فتنه گران خارجی و داخلی به فوز عظیم شهادت نائل آمد تا خون پاک و مطهرش چونان چراغی روشن بخش مسیر پرنشیب و فراز پیش رویمان باشد. ملت بصیر و ولایتمدار ایران هرگز اجازه نخواهند داد که خون شهید ژاله و دیگر شهدای انقلاب اسلامی تضییع گردد و اعتقاد راسخ دارند که قاتلین این شهید بزرگوار تنها منافقین کوردل نبودند، بلکه در این مورد نقش فتنه گران و سران فتنه که با اعمال نابخردانه و ناشی از حقد و کینه خود آتش فتنه را در این خاک مقدس شعله ور نمودند نیز به همان پررنگی نقش منافقین و اربابان خارجی آنان است.





همان عروسک‌های خیمه شب بازی سست عنصر و بی اراده‌ای که مجری بی چون و چرای سیاست‌های مغرضانه دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب‌اند. همان کسانی که معتقد بودند می‌خواهند سیره‌ی امام راحل (ره) را در اداره‌ی حکومت احیاء نمایند. ولی به نصایح دلسوزانه جانشین بر حق ایشان بی توجهی کردند. همانهایی که با ایجاد ناامنی و اعتشاش در جامعه زمینه را جهت اعمال خرابکارانه و ترورهای کور قومی و مذهبی توسط دشمنان اسلام و انقلاب فراهم نمودند تا وحدت مردم مسلمان ایران را در آستانه‌ی هفته وحدت که یکی از هزاران یادگار جاودان معمار کبیر انقلاب اسلامی است مخدوش و متزلزل جلوه دهند.





همان کسانی که روز 25 بهمن ماه که سالگرد تجمع اعتراض آمیز و اغتشاشگرانه منافقین در سال 57 می‌باشد را برای فتنه و اغتشاش جدید خود درنظر گرفتند و از ملت هوشیار و آگاه ایران توقف داشتند که این همه شواهد و قرائت را نادیده انگاشته و یا به حساب تصادف و اتفاق بگذارد در اینجا از کلام معصوم استمداد می‌طلبیم که فرمودند خداوند متعال را شاکریم که دشمنان ما را از ابله ترین مردمان روی زمین قرار داد" فتنه گران که در آشوب‌های سال گذشته با پروژه‌هایی نظیر شهید سازی و در راس آن پروژه‌ی " ندا آقا سلطان" خود را رسوا و مضحکه خاص و عام نمودند، باز هم عبرت نگرفته و متنبه نگشتند و با ترور هدفمند و به شهادت رساندن دانشجوی بسیجی شهید صانع ژاله وحدت بین ملت مسلمان ایران را هدف قرار دادند که به شکرانه‌ی الهی این بار نیز تیزشان به صخره محکم اراده پولادین ملت در دفاع از اسلام و انقلاب و ولایت خورده و به سمت خودشان کمانه کرد و بیش از پیش رسوایشان ساخت.





جبهه اصول گرایان اصلاح طلب ضمن تبریک میلاد با سعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) به تمامی مسلمین جهان خصوصا مردم مسلمان ایران، شهادت شهید بزرگوار صانع ژاله را به محضر مبارک حضرت ولی عصر (عج) و نایب بر حقشان مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی) و ملت شهید پرور ایران و علی الخصوص خانواده معزز آن شهید گرانقدر تبریک و تهنیت عرض نموده و این اقدام ناجوانمردانه را محکوم و یک بار دیگر از مقامات قضایی و امنیتی کشور تقاضای رسیدگی ویژه تا حصول نتیجه مطلوب و ان‌شاء الله دستگیری و محاکمه عاملان آن را می‌نماید.

