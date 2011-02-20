ارسال 500 نرم افزار داخلی و خارجی به دبیرخانه جشنواره نرم افزارهای قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد حسین استاد ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح نخستین جشنواره و نمایشگاه بین المللی نرم افزارهای قرآنی که با حضور جمعی از مسئولین کشوری و استانی برگزار شد، با اشاره به برگزاری این جشنواره گفت: این جشنواره در ادامه مجموعه جشنواره های منظومه آیات از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز توسعه هماهنگی و ترویج فعالیت های قرآنی در سطح استان های کشور در حال برگزاری است.



وی خاطر نشان کرد: نخستین جشنواره بین المللی نرم افزارهای قرآنی قم یکی از نمایشگاه های ملی و بین المللی قرآنی است در 30 استان کشور در حال برگزاری می باشد.



ارائه نرم افزارهای قرآنی به هفت زبان



استاد در ادامه در خصوص برگزاری نخستین جشنواره و نمایشگاه بین المللی نرم افزارهای قرآنی در قم بیان داشت: این نمایشگاه فعالیت خود را با حضور 40 شرکت فعال در این زمینه آغاز کرده که در طی برگزاری نمایشگاه به ارائه محصولات فرهنگی خود می پردازند.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان قم به ظرفیت بالای استان در زمینه فعالیت های قرآنی اشاره کرد و افزود: نرم افزارهای خارجی ارائه شده در این نمایشگاه به هفت زبان خارجی چون فارسی، عربی، مالایی، ترکی آذری، استانبولی و اردو است.



وی ادامه داد: 440 نرم افزار داخلی، 102 نرم افزار خارجی، 12 نرم افزار تلفن همراه و83 پایگاه اینترنتی به دبیرخانه این جشنواره ارائه شده است.



استاد اضافه کرد: همچنین با همکاری جامعه المصطفی العالمیه آثار ارائه شده به 2 زبان چینی و فرانسوی نیز مورد بررسی قرار گرفت.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم خاطر نشان کرد: محصولات در نخستین نمایشگاه بین المللی نرم افزارهای قرآنی با 40 تا 60 درصد تخفیف به خریداران عرضه می‌شود.



وی در پایان بر ظرفیت بالای این نمایشگاه بدلیل فراگیری محصولات تاکید کرد و افزود: این جشنواره برای دوره های آینده می‌تواند در قالب جشنواره رسانه‌های دیجیتال برگزار شود.