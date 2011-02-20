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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۲۳

شطرنج باز گرجستانی صدرنشین مسابقات جام خزر

شطرنج باز گرجستانی صدرنشین مسابقات جام خزر

رشت - خبرگزاری مهر: شطرنج باز گرجستانی در پایان دور هشتم رقابت های بین المللی شطرنج جام خزر در صدر قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در مهمترین دیدارهای این دوره " گیگا کاپارادزه " شطرنج باز گرجستانی " سرگئی ولکف " استاد بزرگ روسیه را شکست داد و " سرگئی تیویاکف"  استاد بزرگ هلند و قهرمان اروپا برابر " وگار رسولف " استاد بین المللی آذربایجان به برتری رسید.

در پایان دور هشتم و در جدول A  " گیگا کاپارادزه " شطرنج باز گرجستان با شش و نیم امتیاز در مکان نخست ایستاد.

" سرگئی ولکف " استاد بزرگ روسیه "سرگئی تیویاکف " استاد بزرگ هلند و " الکسی فدرف " استادبزرگ بلاروس با شش امتیاز در تعقیب صدر نشین هستند.

در جدول D ویژه بانوان نیز " نینا باتسیا شویلی " استاد بزرگ و " بلا ختنا شویلی " استاد بین المللی گرجستان با هفت و نیم امتیاز در صدر ایستاده اند. در جدول B " میسرادین اسکندرف " و " بهروز رازیف " هر دو از آذربایجان با هفت امتیاز در صدر قرار دارند.

 دور نهم و پایانی این رقابت ها صبح فردا برگزار می شود، از 787 شطرنج باز شرکت کننده در جام بین المللی خزر 66 استاد بزرگ، بین المللی و فیده و 96 شطرنج باز خارجی از کشورهای هلند، لیتوانی، پرتغال، روسیه، اوکراین، آذربایجان، بلاروس، گرجستان، فرانسه، ترکمنستان، ارمنستان و افغانستان حضور دارند که در 9 دور به روش سوئیسی تا دوم اسفند ماه سال جاری در زیباکنار رشت رقابت می کنند.

کد مطلب 1258155

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