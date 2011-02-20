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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۵۲

نمایشگاه عکس مختارنامه در یزد گشایش یافت

نمایشگاه عکس مختارنامه در یزد گشایش یافت

یزد - خبرگزاری مهر: نمایشگاه عکس مجموعه تلویزیونی مختارنامه در مجتمع امام علی (ع) یزد گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: یزد دومین استانی است که نمایشگاه عکس مجموعه تلویزیونی مختارنامه در آن برپا می ‌شود.

محمود عالیشوندی بیان داشت: برپایی نمایشگاه‌ های هنرها قدسی از اولویت‌ ها و برنامه‌ های اصلی اداره ارشاد استان یزد است.

وی خاطرنشان کرد: دارالعباده یزد ظرفیت‌ ها و پتانسیل ‌های بسیاری در زمینه هنرهای قدسی دارد و می ‌تواند در برپایی و خلق هنرهای قدسی در سطح کشور پیشگام باشد.

وی همچنین با اشاره به اینکه استان یزد در زمینه هنرهای تجسمی یکی از استان‌های برتر در کشور محسوب می‌شود، نیز بیان داشت: امیدواریم این استان بیش از پیش شاهد برپایی نمایشگاه‌های هنرهای قدسی باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: در طول یک سال گذشته توجه جدی به هنرهای قدسی در این استان صورت گرفته است.

غلامحسین دشتی با تقدیر و تشکر از تلاش‌های مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در این راستا بیان داشت: کشف و شناسایی استعدادهای هنری هر منطقه از اولویت‌هایی است که اداره ارشاد در طول یک سال گذشته به خوبی به آن پرداخته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار برگزاری جلسات نقد و بررسی آثار نمایشگاه‌هایی با محوریت هنرهای قدسی به منظور هرچه بهتر برگزار شدن این نمایشگاه‌ها شد.

نمایشگاه بزرگ عکس مجموعه تلویزیونی مختارنامه به همت اداره‌ ارشاد و کانون مساجد استان یزد از امروز تا دهم اسفندماه در مجتمع فرهنگی و هنری امام علی(ع) یزد برپا شده است.

کد مطلب 1258157

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