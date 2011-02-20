مخالفت آمریکا با محکومیت شهرک سازی شرم آور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، "نبیل شعث" عضو ارشد سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف)، موضع آمریکا در مقابل قطعنامه روز گذشته سازمان ملل متحد را محکوم کرد.

وی گفت : این مسئله نشان می دهد که اسرائیل از سوی جامعه جهانی طرد شده و تنها توسط آمریکا حمایت می شود. شعث در ادامه افزود: این اقدام آمریکا شرم آور است.

این در حالی است که قطعنامه شورای امنیت درباره توقف شهرک سازی صهیونیستها در مناطق فلسطینی، با وجود داشتن 14 رای موافق بدلیل رای منفی آمریکا به تصویب نرسید.

در همین حال شعث از برنامه تظاهرات گسترده فلسطینیها در کرانه باختری در اعتراض به اقدام آمریکا خبر داد. پیشتر نیز صائب عریقات مذاکره کننده ارشد پیشین تشکیلات خودگردان مخالفت آمریکا با قطعنامه مذکور را به شدت محکوم کرد.