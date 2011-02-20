استفاده از روشهای هنری بهترین راه برای صیانت از نام خلیج فارس است

احمد نادعلیان در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، در خصوص اولین سمپوزیوم بین المللی نقاشی از پرسپولیس تا خلیج فارس، عنوان کرد: این سمپوزیوم یک اتفاق هنری بسیار خوب است و هنرمندان خارجی حاضر در این سمپوزیوم در سوابق هنری خود آثار بسیار خوبی را از ایران را خلق خواهند کرد.

وی در خصوص خلیج فارس و صیانت از نام آن گفت: برای صیانت از نام خلیج فارس نباید همواره فقط نام خلیج فارس بگوییم بلکه باید با استفاده از روشهای هنری و فرهنگی خلیج فارس را به دنیا معرفی کنیم.

این استاد هنرهای محیطی کشورمان افزود: هنرمندان حاضر در این سمپوزیوم به خوبی با لایه های مختلف فرهنگ مردم در کنار خلیج فارس آشنا می شوند که همین راه یعنی برگزاری اینگونه جشنواره های فرهنگی و هنری بهترین راه برای صیانت و معرفی خلیج فارس است.

جغرافیای فرهنگی ایران در دنیا بی نظیر است

نادعلیان با اشاره به وجود فرهنگهای مختلف و منحصر به فرد در ایران، بیان داشت: ایران متضمن و دارای فرهنگهای مختلف کشورهای همسایه خود است و هیچ کشوری در دنیا دارای چنین تنوع و جذابیت فرهنگی نیست.

وی ادامه داد: جغرافیای فرهنگی ایران بسیار بزرگتر و بیشتر از جغرافیای طبیعی ایران است و ما باید با دوری از نگاه متحجرانه به همه هنرمندان جهان فرصت دهیم تا از نزدیک با ایران آشنا شوند.

این هنرمند کشورمان اضافه کرد: من دوستان زیادی در کشورهای غربی دارم که زمانی که از آنها برای حضور در ایران دعوت می کردم می گفتند ایران کشوری ناامن است.

نادعلیان بیان کرد: هنگامی که این هنرمندان با پافشاری من و با ترس فراوان به ایران آمدند با مهربانی و محبت مردم ایران مواجه شدند و متوجه دروغ بودن همه ادعاهای رسانه های بیگانه شدند.

وی با اشاره به تنوع فراوان در جغرافیای فرهنگی ایران، اظهار داشت: میان شمال و جنوب ایران 50 درجه اختلاف دمای آب و هوا وجود دارد و این به معنای 50 درجه تنوع جغرافیایی است.

استاد هنرهای محیطی کشورمان تاکید کرد: باید به هنرمندان جهان اجازه دهیم تا از نزدیک با فرهنگ مردم ایران آشنا شوند چون این بهترین راه برای معرفی کشورمان به جهان است.