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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۰۵

نادعلیان در گفتگو با مهر:

استفاده از روشهای هنری بهترین راه برای صیانت از نام خلیج فارس است

استفاده از روشهای هنری بهترین راه برای صیانت از نام خلیج فارس است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: استاد هنرهای محیطی کشورمان گفت: استفاده از روشهای فرهنگی و هنری همانند برگزاری جشنواره های هنری بهترین راه برای معرفی و صیانت از نام خلیج فارس است.

احمد نادعلیان در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، در خصوص اولین سمپوزیوم بین المللی نقاشی از پرسپولیس تا خلیج فارس، عنوان کرد: این سمپوزیوم یک اتفاق هنری بسیار خوب است و هنرمندان خارجی حاضر در این سمپوزیوم در سوابق هنری خود آثار بسیار خوبی را از ایران را خلق خواهند کرد.

وی در خصوص خلیج فارس و صیانت از نام آن گفت: برای صیانت از نام خلیج فارس نباید همواره فقط نام خلیج فارس بگوییم بلکه باید با استفاده از روشهای هنری و فرهنگی خلیج فارس را به دنیا معرفی کنیم.

این استاد هنرهای محیطی کشورمان افزود: هنرمندان حاضر در این سمپوزیوم به خوبی با لایه های مختلف فرهنگ مردم در کنار خلیج فارس آشنا می شوند که همین راه یعنی برگزاری اینگونه جشنواره های فرهنگی و هنری بهترین راه برای صیانت و معرفی خلیج فارس است.

جغرافیای فرهنگی ایران در دنیا بی نظیر است

نادعلیان با اشاره به وجود فرهنگهای مختلف و منحصر به فرد در ایران، بیان داشت: ایران متضمن و دارای فرهنگهای مختلف کشورهای همسایه خود است و هیچ کشوری در دنیا دارای چنین تنوع و جذابیت فرهنگی نیست.

وی ادامه داد: جغرافیای فرهنگی ایران بسیار بزرگتر و بیشتر از جغرافیای طبیعی ایران است و ما باید با دوری از نگاه متحجرانه به همه هنرمندان جهان فرصت دهیم تا از نزدیک با ایران آشنا شوند.

این هنرمند کشورمان اضافه کرد: من دوستان زیادی در کشورهای غربی دارم که زمانی که از آنها برای حضور در ایران دعوت می کردم می گفتند ایران کشوری ناامن است.

نادعلیان بیان کرد: هنگامی که این هنرمندان با پافشاری من و با ترس فراوان به ایران آمدند با مهربانی و محبت مردم ایران مواجه شدند و متوجه دروغ بودن همه ادعاهای رسانه های بیگانه شدند.

وی با اشاره به تنوع فراوان در جغرافیای فرهنگی ایران، اظهار داشت: میان شمال و جنوب ایران 50 درجه اختلاف دمای آب و هوا وجود دارد و این به معنای 50 درجه تنوع جغرافیایی است.

استاد هنرهای محیطی کشورمان تاکید کرد: باید به هنرمندان جهان اجازه دهیم تا از نزدیک با فرهنگ مردم ایران آشنا شوند چون این بهترین راه برای معرفی کشورمان به جهان است.

کد مطلب 1258160

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