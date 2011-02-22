ایمن سازی خطوط انتقال نفت 40 ساله در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مدیر عامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان در حاشیه این عملیات به خبرنگار مهر گفت: در راستای ایمن سازی خطوط دارای نقاط خوردگی، 830 متر از خط انتقال نفت 20 اینچ فرآورده های نفتی مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی به شهید قلندری طی دو عملیات تعویض شد.

علیرضا عطار ادامه داد: این عملیات در دو مقطع به طور 130 و 700 متر توسط پرسنل فنی این شرکت صورت گرفت.

وی با بیان اینکه نقاط دارای اولویت تعویض با هماهنگی ستاد تهران برش و تعویض می شوند، گفت: بعد از شناسایی خطوط دارای نقاط خوردگی و توقف خط، بدون اینکه قطره ای نفت و فرآورده های نفتی در خاک فرو رود و مشکلات زیست محیطی ایجاد کند عملیات تعویض خطوط فرسوده صورت گرفت.

مدیر عامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان یادآور شد: با تلاش پرسنل منطقه لرستان عملیات تعویض خط 20 اینچ که فراورده های نفتی را از جنوب به شمال کشور منتقل می کند در کوتاه ترین زمان ممکن و با رعایت تمام موارد زیست محیطی انجام شد.

حادثه دیماه سالجاری در خط انتقال فرآورده های نفتی

عطار همچنین با اشاره به جزئیات عملیات یاد شده، گفت: این عملیات بر روی فرآورده نفت گاز انجام شد که برای بستر سازی به منظور اجرای عملیات 100 هزار لیتر از فرآورده نفت گاز در مرکز انتقال نفت شهید سیفی آسار و 410 هزار لیتر در مرکز انتقال نفت شهید قلندری پل بابا حسین تخلیه شد.

وی ادامه داد: همچنین به منظور اجرای این عملیات 475 هزار لیتر از مواد نیز بوسیله 18 تانکر حمل مواد به شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان انتقال داده شد.

مدیر عامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان افزود: این عملیات در کمترین بازه زمانی یعنی مدت زمان دو روز به پایان رسید.

عطار همچنین با اشاره به پیگرانی هوشمند خطوط لوله منطقه لرستان، اظهار داشت: در پیگرانی هوشمند خطوط که با همت ستاد و منطقه انجام شده تمام نقاط ضعیف لوله شناسایی شده که با اولویت نقاط، خطوط تعمیر و یا تعویض می شود.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه خطوط منطقه لرستان در حال حاضر وضعیت مناسبی دارند به گونه ای که میزان نشتی مواد از خطوط به کمترین میزان ممکن و حتی به صفر رسیده است.

مدیر عامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان در مورد اهمیت ایمن سازی خط انتقال فرآوردهای نفتی 20 اینچ خرم آباد، عنوان کرد: در طول دو سال اخیر دو حادثه نشتی و ترکیدگی در خطوط نفت تحت پوشش این شرکت به وقوع پیوسته که هر دو این حوادث در همین خط انتقال بوده است.

عطار تاریخ بهره برداری از این خط انتقال نفت را مربوط به سال 1346 دانست و بیان داشت: تاکنون به دلیل خوردگی بیشترین حوادث در این خط انتقال نفت رخ داده است.

وی با اشاره به وقوع دو حادثه در دی ماه سالجاری و سال گذشته در این خط انتقال نفت، خاطر نشان کرد: با تعویض نقاط دارای خوردگی بالا ایمنی در این خط به حد مطلوب رسیده است.

مدیر عامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان یادآور شد: خط انتقال فرآوردهای نفتی استان لرستان دارای 130 کیلومتر طول از منطقه تنگ فنی تا پل بابا حسینی در محدوده استان لرستان است.