33 پروژه رادیویی و تلویزیونی در خراسان شمالی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهردر بجنورد، قنبر مهدوی زاده عصر یکشنبه در آئین بهره برداری از این پروژه ها اظهار داشت: شبکه استانی اترک از مرداد ماه سال جاری راه اندازی شد و با افزایش برنامه های خود از نیم ساعت امروز ساعات پخش برنامه های آن به هفت ساعت افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: در طول سال جاری بیش از 200 فرستنده اف ام در تمام نقاط استان جهت پوشش برنامه های این شبکه نصب شد و امروز با افتتاح شبکه ماهواره ای اترک پوشش برنامه های این شبکه از 56 درصد به 86 درصد افزایش می یابد.

وی خاطر نشان کرد: شهرستان های بجنورد با 93.5 درصد پوشش، گرمه با 94 درصد پوشش، مانه وسملقان با 92 درصد پوشش و شیروان، فاروج و اسفراین با 89، 87 و 50.5 درصد پوشش به ترتیب در رده های نخست پوشش دهی برنامه های این شبکه قرار دارند.

مهدوی زاده آپ لینک شبکه اترک استان را ظرفیتی برای نشان دادن توانمندیهای استان برشمرد و اظهار داشت: با افتتاح آپ لینک این شبکه، امکان دریافت برنامه های این شبکه برای سایر استانها فراهم می شود.

وی تشریح کرد: این سازمان در آینده برنامه های خود را براساس پتانسیلها و ظرفیتهای استان تهیه و تولید می کند و تا پایان سال 90 تمام نقاط استان از پوشش برنامه های این شبکه برخوردار می شوند.