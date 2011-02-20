به گزارش خبرگزاری مهر در دیدارعباسی با رئیس جمهور قرقیزستان وزیر تعاون کشورمان با اشاره به رشته‌ها و ریشه‌های تعلق دینی و تاریخی مشترک دو ملت، مسئولان ایران و قرقیزستان، نوروز را بخشی از هویت مشترک دو ملت دانست و تکریم شایسته آن را عامل مهمی در جهت ایجاد همدلی و همبستگی میان کشورها و ملت‌های منطقه دانست.

عباسی همچنین با برشمردن مهم‌ترین تحولات در روابط دوجانبه در سال جاری، بر اهمیت نقش قرقیزستان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تاکید و اهتمام مسئولان جمهوری اسلامی ایران در توسعه مناسبات را ابلاغ کرد.

آتونبایوا، رییس جمهور قرقیزستان نیز با قدردانی از پیام دعوت ریاست جمهوری اسلامی ایران، نوروز را یک جشن ملی دانست که در قلب هر شهروند قرقیزی جای گرفته است.

وی، سفر وزیر تعاون کشورمان را نشانه دیگری از علاقمندی و مناسبات حسنه دو کشور و تائیدی بر پیوند و همبستگی دو ملت ارزیابی و بر تداوم هر چه بیشتر رایزنی‌ها در سطوح مختلف تاکید کرد.

آتونبایوا در ادامه با تشریح وضعیت اقتصادی و اجتماعی قرقیزستان خواستار تداوم مساعدت‌های جمهوری اسلامی ایران به این کشور شد.

