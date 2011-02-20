صالحی: آمادگی هرگونه همکاری برای توسعه روابط با عراق را داریم

به گزارش خبرگزاری مهر،حسین شهرستانی معاون نخست وزیر عراق در امور اقتصادی امروز یکشنبه با صالحی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه با ابراز خرسندی از روابط خوب دو کشور اظهار داشت: عزم و اراده مسئولین دو کشور بر توسعه روابط و همکاریهاست و این وظیفه ما و شماست که زمینه های مناسب را فراهم کنیم چرا که خواست دو ملت هم همین است و مورد نظر نسلهای آینده نیز خواهد بود که موجبات نزدیکی و توسعه روابط را فراهم کنیم.

صالحی افزود: جمهوری اسلامی ایران دانش فنی بالایی در زمینه های مختلف دارد و ما بدون نیاز به کشورهای خارجی می توانیم با یکدیگر کار کنیم و این نوع همکاریها را توسعه دهیم.

وزیر امور خارجه در ادامه اظهار داشت: با توجه به اقداماتی که در عراق صورت گرفته به آینده عراق بسیار امیدواریم و ضمن آرزوی موفقیت برای دولت مردان و مسئولین عراقی آمادگی هرگونه همکاری برای توسعه روابط با کشور دوست و برادر عراق را داریم.

شهرستانی معاون نخست وزیر عراق نیز با ابراز خرسندی از دیدار با مقامات ایرانی اظهار داشت: تمرکز ما علاوه بر بررسی تحولات منطقه ای بیشتر روی توسعه و ارتقای روابط اقتصادی دو کشور است.

وی اضافه کرد: همه تحولاتی که در منطقه رخ می دهد ضرورت توسعه روابط را بیش از گذشته می کند گرچه روابط ما رو به توسعه و در حال افزایش است، اما ضرورت دارد بعنوان مسئولین دو کشور زمینه های مؤثرتر را برای آن فراهم کنیم.

معاون نخست وزیر عراق با اشاره به توسعه همکاریها در بخش انرژی (نفت، گاز، برق و ...)افزود: جمهوری اسلامی ایران با توجه به توان، تجربه و امکانات و توانمندیهای خود می تواند در این زمینه به عراق کمک کند و ما با استقبال از حضور بیشتر شرکتهای ایرانی در عراق هیچ مانع و محدودیتی در این زمینه نمی بینیم.