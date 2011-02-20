مرحوم افتخاری همواره یار امام و رهبر معظم انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام جامعه مدرسین آمده است: خبر درگذشت مرحوم آیت الله حاج شیخ علی افتخاری گلپایگانی(ره) عضو محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم موجب تأثر و تأسف فراوان گردید.



در ادامه پیام تصریح شده است: آن فقید سعید که از شاگردان حضرت امام راحل( قدس سره) و مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی(رحمت الله علیه) بود عمر خود را در خدمت به اسلام عزیز و تربیت شاگردان موفق در عرصه علوم اهل بیت(علیهم السلام) گذرانید و در سال‌های مختلف انقلاب اسلامی همواره یار امام و رهبر معظم انقلاب بوده و در طول جنگ تحمیلی پشتیبان رزمندگان اسلام بود و در همین راه شهید عزیزی را نیز تقدیم انقلاب نمود و سرانجام هنگام زیارت بارگاه ملکوتی امامین جوادین در شهر کاظمین دار فانی را وداع گفت.



در پایان پیام آمده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، فقدان این عالم ربانی را به حوزه های علمیه و بیت معظم ایشان تسلیت عرض کرده و علو درجات را برای آن فقید سعید و اجر و صبر را برای بازماندگان ایشان از خداوند متعال خواستار است.



