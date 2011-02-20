ثبت ‌نام در حوزه ‌های علمیه یزد آغاز شد

حجت‌ الاسلام محمد شمس در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: ثبت ‌نام از امروز، اول اسفندماه سال 89 آغاز شده و تا پایان فروردین ‌ماه سال 90 ادامه خواهد داشت.

وی در مورد نحوه پذیرش حوزه‌ های علمیه در سال جدید تحصیلی بیان داشت: داوطلبان برای دریافت دفترچه راهنمای پذیرش و دریافت کارت ثبت ‌نام اینترنتی باید در طول دو ماه از ابتدای اسفندماه تا پایان فروردین ‌ماه سال آینده به ادارات مرکزی پست شهرستان خود مراجعه کنند.

شمس خاطرنشان کرد: آزمون در هر دو مقطع سیکل و دیپلم در صبح جمعه 12 اردیبهشت سال 90 برگزار شده و نتایج آن در تاریخ سوم خردادماه سال 1390 در سایت معاونت آموزش حوزه علمیه قابل مشاهده است.

وی عنوان کرد: همچنین علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می ‌توانند با تلفن مرکز مدیریت حوزه علمیه یزد به شماره 6268707 تماس حاصل کنند.