  1. استانها
  2. یزد
۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۱۹

از امروز؛

ثبت ‌نام در حوزه ‌های علمیه یزد آغاز شد

ثبت ‌نام در حوزه ‌های علمیه یزد آغاز شد

یزد - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه‌ های علمیه برادران استان یزد از آغاز ثبت ‌نام در حوزه‌ های علمیه یزد خبر داد.

حجت‌ الاسلام محمد شمس در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: ثبت ‌نام از امروز، اول اسفندماه سال 89 آغاز شده و تا پایان فروردین ‌ماه سال 90 ادامه خواهد داشت.

وی در مورد نحوه پذیرش حوزه‌ های علمیه در سال جدید تحصیلی بیان داشت: داوطلبان برای دریافت دفترچه راهنمای پذیرش و دریافت کارت ثبت ‌نام اینترنتی باید در طول دو ماه از ابتدای اسفندماه تا پایان فروردین ‌ماه سال آینده به ادارات مرکزی پست شهرستان خود مراجعه کنند.

شمس خاطرنشان کرد: آزمون در هر دو مقطع سیکل و دیپلم در صبح جمعه 12 اردیبهشت سال 90 برگزار شده و نتایج آن در تاریخ سوم خردادماه سال 1390 در سایت معاونت آموزش حوزه علمیه قابل مشاهده است.

وی عنوان کرد: همچنین علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می ‌توانند با تلفن مرکز مدیریت حوزه علمیه یزد به شماره 6268707 تماس حاصل کنند.

کد مطلب 1258167

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها