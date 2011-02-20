اعتراضات مردم تونس علیه بقایای رژیم بن علی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، شاهدان عینی گزارش دادند که نیروهای امنیتی تونس برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان در پایتخت این کشور اقدام به تیراندازی هوایی کرده اند.
این شاهدان افزودند: برای دومین روز متوالی حدود سی هزار نفر با تجمع در برابر مقر نخست وزیری تونس خواستار کناره گیری دولت انتقالی شدند.
تظاهرات کنندگان شعار می دادند: "نخست وزیر برو"، "ما همپمانان بن علی را نمی خواهیم".
شایان ذکر است که وزارت کشور دیروز اعلام کرد که مطابق قانون حالت فوق العاده برپایی تظاهرات ممنوع است و با شرکت کنندگان در این تظاهرات برخورد خواهد شد. مردم تونس دولت انتقالی را ناتوان از فراهم آوردن امنیت کشور می دانند به ویژه که خشونتهای سیاسی این کشور را تهدید می کند.
