اشتون فردا به مصر می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "کاترین اشتون" که به تازگی از سفر دوره ای خاورمیانه خود بازگشته قصد دارد، روز دوشنبه به مصر برود.

بر این اساس وی در این سفر دو روزه طی دیدار با مقامهای دولت انتقالی، به بررسی تحولات اخیر مصر و روند انتقال قدرت در این کشور خواهد پرداخت.

این در حالی است که وی طی روزهای چهاردهم تا شانزدهم فوریه به تونس، لبنان، فلسطین اشغالی و اردن سفر کرده و با مقامهای این کشورها دیدار کرده است.

سفر خاورمیانه ای مسئول سیاسیت خارجی اتحادیه اروپا در حالی است که 21 بهمن یک مقام اروپایی با اشاره به مشکلات پیش روی اشتون برای سفر به مصر گفته بود: "احمد ابوالغیط" وزیر امور خارجه مصر اعلام کرده که طی ماه جاری نمی تواند از مهمانان خارجی استقبال کند.

به اعتقاد کارشناسان سفرهای اخیر اشتون به منطقه که پس از جنبشهای اعتراضی مردمی صورت می گیرد، نشانگر نگرانی اروپاییها از تبعات اقتصادی و سیاسی تغییر رژیمها در منطقه است.

اتحادیه اروپا از دیرباز حامی رژیمهای دیکتاتوری در تونس، مصر و دیگر کشورها عربی بوده و بیم آن را دارد که با سقوط این رژیمها بازارهای خود را از دست بدهد.