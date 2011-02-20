بارش باران و کاهش دما در نیمه شمالی کشور/ اختلال در گذرگاههای کوهستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر ورود یک سامانه بارشی از امروز به مناطق شمال غرب و غرب کشور است که به تدریج به جنوب غرب، دامنه های زاگرس، نواحی مرکزی، دامنه های البرز، تهران و در روز دوشنبه به نواحی شرقی و سواحل جنوبی دریای خزر کشیده می شود.

همچنین در این مناطق بارش باران و وزش باد و در مناطق سردسیر و مرتفع بارش برف پیش بینی شده است. این سامانه روز سه شنبه از نوار شرقی کشور خارج می شود و از فردا به تدریج روند کاهش دما برای نیمه شمالی کشور آغاز شده و تا اواخر هفته ادامه می یابد.

براساس اعلام سازمان هواشناسی، امروز و فردا در مناطق تحت تاثیر سامانه فوق و نیمه شرقی کشور در بعضی از ساعات وزش باد نسبتا شدید پیش بینی شده و همچنین امروز و فردا خلیج فارس مواج خواهد بود.

این سازمان طی اطلاعیه ای نیز اعلام کرده است که به سبب بارش برف در روزهای یکشنبه و دوشنبه در گذرگاههای کوهستانی استانهای آذربایجان غربی، کردستان، دامنه های البرز مرکزی و زاگرس مرکزی و در روز سه شنبه در استان خراسان رضوی اختلال در تردد خودروها پیش بینی می شود.

به سبب افزایش سرعت وزش باد در روی عربستان و عراق شرایط برای تشکیل گرد و خاک در آن منطقه فراهم است و پیش بینی می شود در روزهای یکشنبه و دوشنبه باد و گرد و خاک در استانهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد سبب کاهش دید افقی در این مناطق می شود.

آسمان استان تهران نیز در 24 ساعت آینده ابری گاهی بارش باران و وزش باد و در ارتفاعات بارش برف است و کمینه و بیشینه دمای هوا به ترتیب سه و 11 درجه سانتی گراد پیش بینی شده است.