۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۰۹

بارش باران و کاهش دما در نیمه شمالی کشور/ اختلال در گذرگاههای کوهستانی

سازمان هواشناسی بارش باران و کاهش دما را از فردا برای نیمه شمالی کشور پیش بینی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر ورود یک سامانه بارشی از امروز به مناطق شمال غرب و غرب کشور است که به تدریج به جنوب غرب، دامنه های زاگرس، نواحی مرکزی، دامنه های البرز، تهران و در روز دوشنبه به نواحی شرقی و سواحل جنوبی دریای خزر کشیده می شود.

همچنین در این مناطق بارش باران و وزش باد و در مناطق سردسیر و مرتفع بارش برف پیش بینی شده است. این سامانه روز سه شنبه از نوار شرقی کشور خارج می شود و از فردا به تدریج روند کاهش دما برای نیمه شمالی کشور آغاز شده و تا اواخر هفته ادامه می یابد.

براساس اعلام سازمان هواشناسی، امروز و فردا در مناطق تحت تاثیر سامانه فوق و نیمه شرقی کشور در بعضی از ساعات وزش باد نسبتا شدید پیش بینی شده و همچنین امروز و فردا خلیج فارس مواج خواهد بود.

این سازمان طی اطلاعیه ای نیز اعلام کرده است که به سبب بارش برف در روزهای یکشنبه و دوشنبه در گذرگاههای کوهستانی استانهای آذربایجان غربی، کردستان، دامنه های البرز مرکزی و زاگرس مرکزی و در روز سه شنبه در استان خراسان رضوی اختلال در تردد خودروها پیش بینی می شود.

به سبب افزایش سرعت وزش باد در روی عربستان و عراق شرایط برای تشکیل گرد و خاک در آن منطقه فراهم است و پیش بینی می شود در روزهای یکشنبه و دوشنبه باد و گرد و خاک در استانهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد سبب کاهش دید افقی در این مناطق می شود.

آسمان استان تهران نیز در 24 ساعت آینده ابری گاهی بارش باران و وزش باد و در ارتفاعات بارش برف است و کمینه و بیشینه دمای هوا به ترتیب سه و 11 درجه سانتی گراد پیش بینی شده است.

