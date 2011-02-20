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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۰۹

برای رسیدن به جایگاه سوم لیگ هندبال تلاش می کنیم

برای رسیدن به جایگاه سوم لیگ هندبال تلاش می کنیم

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم هندبال شهرداری زرند گفت: تیم شهرداری تا پایان نیم فصل اول به رده سومی خواهد رسید.

محسن اخگر در گفتگو با خبرنگار مهردر کرمان اظهارداشت: تیم شهرداری زرند کرمان با بازی های خوبی که بازیکنانش دارند می تواند تا پایان نیم فصل اول رده سوم جدول لیگ را از آن خود کند.

وی تصریح کرد: تیم شهرداری زرند موفق شده بازیهای خوبی را از خود به نمایش بگذارد و تنها بازی ضعیف تیم مقابل فولاد بود که با بازی بدی داشتیم که علتش غرور تیم به دلیل بردهایی متوالی بود که این بازی با باخت همراه بود.

وی یادآورشد: امیدواریم در ادامه بتوانیم تیم شهرداری را با همین داشته های تیمی تا رده های بالاتر جدول همراهی کنیم و در پایان فصل جز یکی از سه سکوی اول هندبال ایران باشیم.

وی تاکید کرد: موسوی مسئول دفتر فنی استانداری در دقایق پایانی به داد تیم رسید و تیم شهرداری را روانه لیگ کرد و تا اینجای فصل با کمک شهردار زرند به بهترین وجه از تیم حمایت کردند و تیم که فصل بدون حاشیه ای را آغاز کرده است در ادامه می تواند روزهای خوبی را شاهد باشد.

وی ادامه داد: بازی این هفته تیم با تیم هندبال شهرکرد است که می تواند برای تیم شهرداری که در خانه بازی می کند همراه با امتیاز باشد و سپس چند بازی در ادامه می تواند تفاضل گل تیم را بالا ببرد.

وی یادآورشد: امیدواریم با هماهنگی که انتظار داریم بین بازیکنان جوان تیم با دو سه بازیکن با تجربه تیم ایجاد می شود برای سالهای آینده تیمی بزرگ و مقتدر در هندبال ایران داشته باشیم و خاطره شهرداری سابق را در ذهنها زنده کنیم.

اخگر خاطرنشان کرد: خیلی تمایل داریم تیم شهرداری چند بازی در زرند داشته باشد و مردم زرند تیم هندبال و بازیهایش را از نزدیک ببینند ولی متاسفانه به دلیل نبود سالن تخصصی هندبال در زرند این امکان وجود ندارد.

وی افزود: یک روز قبل از بازی با فولاد مجبور شدیم به دلیل برگزاری جشن بجای  سالن تجلی کرمان در سالن فجر تمرین کنیم که باعث درد زانو و کمرد درد بازیکنان تیم شد چرا که کف سالن تمرین و بازی هندبال باید ویژگی خاصی داشته باشد و کف خالی باشد تا در حین تمرینات سخت، بازیکن آسیب بدنی نبیند.

وی گفت: سالنهایی که در شهر زرند هست به دلیل اینکه شرایط کار ما را ندارد امکان حضور تیم در زرند و جا افتادن تیم بین مردم را می گیرد.

وی درباره اینکه چرا نام شهرداری زرند کرمان پشت پیراهن بازیکنان نقش بسته و نه شهرداری زرند، گفت: با توجه به وجود شهری به نام  زرند ساوه روی پیراهن بازیکنان عنوان کرمان را زده ایم که مشخص شود کدام زرند تیم داری هندبال می کند.

کد مطلب 1258174

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