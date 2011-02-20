۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۱۱

یوری دولان در گفتگو با مهر:

همه تبلیغات رسانه های غربی علیه ایران دروغ است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: یک هنرمند اهل اسلواکی گفت: با حضور در ایران متوجه شدم همه تبلیغات رسانه های غربی علیه ایران دروغ است.

یوری دولان در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اشاره به زیبایی های فراوان ایران، عنوان کرد: زیبایی های فراوان ایران تاثیر زیادی بر روی من گذاشته است و قطعا در کارهایی که در آینده خلق می کنم این تاثیرات را نشان خواهم داد.

وی افزود: آنقدر زیبایی های ایران زیاد بوده که نمی دانم از میان آنها کدام یک را به عنوان سوژه کار بعدی ام انتخاب کنم و واقعا ایران و به خصوص خلیج فارس تاثیر بسیار زیادی بر روی من گذاشته است.

این هنرمند اهل اسلواکی با اشاره به تبلیغات رسانه های غربی علیه ایران، اظهار داشت: هم اکنون که در ایران هستم متوجه می شوم که تمامی آن تبلیغات دروغ بوده است چون ایران کشور بسیار زیبا و امنی است.

دولان ادامه داد: مردم اروپا باید از نزدیک کشور ایران و مردم ایران را ببینند و با این کشور آشنا شوند تا متوجه دروغ بودن همه ادعاهای رسانه های غربی شوند.

وی بیان داشت: من سعی می کنم تا در کارهایم به خوبی طبیعت ایران، تاریخ کهن این کشور و تاثیرات دین اسلام در ایران را به مردم کشورم و همچنین به مردم اروپا نشان دهم.

این نقاش اهل اسلواکی با اشاره به فرهنگ غنی مردم ایران تصریح کرد: باید همه مردم دنیا با این فرهنگ آشنا شوند و مردم ایران هم باید فرهنگ غنی خود را به خوبی حفظ کنند.

دولان در خصوص خلیج فارس گفت: خلیج فارس یک دریای بسیار زیبا با دهکده های تماشایی و همچنین گیاهان بسیار زیبایی است که در دل دریا رشد کرده اند.

