همه تبلیغات رسانه های غربی علیه ایران دروغ است

یوری دولان در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اشاره به زیبایی های فراوان ایران، عنوان کرد: زیبایی های فراوان ایران تاثیر زیادی بر روی من گذاشته است و قطعا در کارهایی که در آینده خلق می کنم این تاثیرات را نشان خواهم داد.

وی افزود: آنقدر زیبایی های ایران زیاد بوده که نمی دانم از میان آنها کدام یک را به عنوان سوژه کار بعدی ام انتخاب کنم و واقعا ایران و به خصوص خلیج فارس تاثیر بسیار زیادی بر روی من گذاشته است.

این هنرمند اهل اسلواکی با اشاره به تبلیغات رسانه های غربی علیه ایران، اظهار داشت: هم اکنون که در ایران هستم متوجه می شوم که تمامی آن تبلیغات دروغ بوده است چون ایران کشور بسیار زیبا و امنی است.

دولان ادامه داد: مردم اروپا باید از نزدیک کشور ایران و مردم ایران را ببینند و با این کشور آشنا شوند تا متوجه دروغ بودن همه ادعاهای رسانه های غربی شوند.

وی بیان داشت: من سعی می کنم تا در کارهایم به خوبی طبیعت ایران، تاریخ کهن این کشور و تاثیرات دین اسلام در ایران را به مردم کشورم و همچنین به مردم اروپا نشان دهم.

این نقاش اهل اسلواکی با اشاره به فرهنگ غنی مردم ایران تصریح کرد: باید همه مردم دنیا با این فرهنگ آشنا شوند و مردم ایران هم باید فرهنگ غنی خود را به خوبی حفظ کنند.

دولان در خصوص خلیج فارس گفت: خلیج فارس یک دریای بسیار زیبا با دهکده های تماشایی و همچنین گیاهان بسیار زیبایی است که در دل دریا رشد کرده اند.