خدمات رسانی در حوزه حمل و نقل عمومی کرمان گسترش یافت

منصور ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: با توجه به افزایش مسیرهای حرکت اتوبوسها در سال جاری خدمات رسانی این سازمان به مردم بیش از گذشته بوده است.

وی تصریح کرد: در روزهای گذشته با افزایش سه مسیر دیگر به مسیرهای خدمات رسانی این سازمان بخش زیادی از شهر کرمان و حومه آن تحت پوشش خدمات حمل و نقل عمومی قرار گرفته است.

وی گفت: افزایش مسیرهای اتوبوسرانی نشان دهنده تلاش بیشترمدیریت سازمان اتوبوسرانی و پرسنل برای جلب رضایت مردم و استفاده بیشتر از خدمات این سازمان است.

ایرانمنش گفت: 3 مسیرجدید حرکت اتوبوسهای درون شهری ، میدان شهدا به شهرک قائم، میدان شهدا به خیابان حکیم و شهرک جنت و همچنین مسیر چهاراه ولی عصر به خیابان میرزا آقا خان هستند که از این پس در خدمت مردم خواهند بود.

وی یادآورشد: از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها شش مسیر به تعداد مسیرهای اتوبوسرانی کرمان و حومه اضافه شده است و تعداد مسیرها از 75 مسیر به 81 مسیر افزایش یافته است.