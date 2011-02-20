شکست غرب در منطقه بسترساز تحولات انقلابی خاورمیانه بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اخبار مجلس، منیر شفیق محقق و پژوهشگر برجسته فلسطین عصر امروز یکشنبه با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، لاریجانی با ارائه تحلیلی از شرایط و تحولات اخیر منطقه‌ و بیداری اسلامی در کشورهای عربی و شمال آفریقا را معلول سلطه تحقیرآمیز غرب علیه مردم این کشورها طی دهه‌های گذشته و اشتیاق به احیای استقلال سیاسی، هویتی و اقتصادی در آنها دانست.



وی افزود: نظم نوینی که قدرت‌های سلطه‌گر در چند دهه قبل بر کشورهای جهان به ویژه در جهان سوم حاکم کردند، با شرایط جدید منطقه در حال تغییر است و مردم کشورهای انقلاب‌خیز منطقه با الهام از آموزه‌های انقلاب اسلامی ایران در برابر حاکمان وابسته خود دست به قیام زده‌اند.



رئیس مجلس ادامه داد: شکست آمریکا در عراق، افغانستان و شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه علیه غزه طی سال‌های اخیر بسترساز تحولات انقلابی کشورهای منطقه بوده است.



در ادامه این دیدار، منیر شفیق محقق و پژوهشگر برجسته فلسطینی با اشاره به تحولات جاری در کشورهای منطقه از جمله مصر و تونس، اظهار داشت: آنچه که در حال حاضر در منطقه شاهد آن هستیم، پیروزی انقلاب‌ها و تحرکات اسلامی-مردمی و شکست رویکردهای طرفدار آمریکا و غرب است.



وی با بیان اینکه موج انقلابی‌گری اسلامی همچنان رو به گسترش است، تصریح کرد: حاکمان غرب‌گرای منطقه به نحوی فزاینده شاهد تزلزل حاکمیت خود هستند و آینده درخشانی در انتظار منطقه عربی و خاورمیانه است البته تحولات جاری نوید‌بخش احیای مجدد وحدت اسلامی در منطقه است.

