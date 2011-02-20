۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۲۰

لاریجانی:

شکست غرب در منطقه بسترساز تحولات انقلابی خاورمیانه بوده است

رئیس مجلس در دیدار منیر شفیق محقق و پژوهشگر برجسته فلسطینی گفت: شکست آمریکا در عراق، افغانستان و شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه علیه غزه طی سال‌های اخیر بسترساز تحولات انقلابی کشورهای منطقه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اخبار مجلس، منیر شفیق محقق و پژوهشگر برجسته فلسطین عصر امروز یکشنبه با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.
در این دیدار، لاریجانی با ارائه تحلیلی از شرایط و تحولات اخیر منطقه‌ و بیداری اسلامی در کشورهای عربی و شمال آفریقا را معلول سلطه تحقیرآمیز غرب علیه مردم این کشورها طی دهه‌های گذشته و اشتیاق به احیای استقلال سیاسی، هویتی و اقتصادی در آنها دانست.
 
وی افزود: نظم نوینی که قدرت‌های سلطه‌گر در چند دهه قبل بر کشورهای جهان به ویژه در جهان سوم حاکم کردند، با شرایط جدید منطقه در حال تغییر است و مردم کشورهای انقلاب‌خیز منطقه با الهام از آموزه‌های انقلاب اسلامی ایران در برابر حاکمان وابسته خود دست به قیام زده‌اند.
 
رئیس مجلس ادامه داد: شکست آمریکا در عراق، افغانستان و شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه علیه غزه طی سال‌های اخیر بسترساز تحولات انقلابی کشورهای منطقه بوده است.
 
در ادامه این دیدار، منیر شفیق محقق و پژوهشگر برجسته فلسطینی با اشاره به تحولات جاری در کشورهای منطقه از جمله مصر و تونس، اظهار داشت: آنچه که در حال حاضر در منطقه شاهد آن هستیم، پیروزی انقلاب‌ها و تحرکات اسلامی-مردمی و شکست رویکردهای طرفدار آمریکا و غرب است.
 
وی با بیان اینکه موج انقلابی‌گری اسلامی همچنان رو به گسترش است، تصریح کرد: حاکمان غرب‌گرای منطقه به نحوی فزاینده شاهد تزلزل حاکمیت خود هستند و آینده درخشانی در انتظار منطقه عربی و خاورمیانه است البته تحولات جاری نوید‌بخش احیای مجدد وحدت اسلامی در منطقه است.
 

