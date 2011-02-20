  1. بین الملل
  2. سایر
۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۵۰

حمایت مصری ها از قیام مردم لیبی ضد قذافی

حمایت مصری ها از قیام مردم لیبی ضد قذافی

صدها نفر از شهروندان مصری و لیبیایی های مقیم اسکندریه در تظاهراتی مقابل کنسولگری لیبی علیه قذافی شعار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، شاهدان عینی گزارش دادند که صدها نفر از لیبیایی های مقیم مصر و مردم مصر در تظاهراتی در شهر اسکندریه این کشور علیه "معمر القذافی" رهبر لیبی شعار دادند.

این شاهدان افزودند: تظاهرکنندگان شعارهایی با این مضمون سر دادند "مردم خواستار سرنگونی سرهنگ هستند"،این افراد پلاکاردهایی حمل می کردند که بر روی آن نوشته شده بود "پوشیدن لباس بن علی و مبارک کافی است"،" برای هر ظالم پایانی است"، "طاغوتها سرنگون می شوند".

شرکت کنندگان دراین تظاهرات برای همبستگی با مردم لیبی، برگ سبز گذرنامه خود را که افکار سیاسی قذافی را شامل می شود سوزاندند.

این شاهدان افزودند که احدی از کنسولگری خارج نشد.راننده های مصری در هنگام عبور از اقدام تظاهرات کنندگان حمایت می کردند.

شایان ذکر است که رژیم قذافی به سرکوب گسترده مردم به ویژه در بنغاری ادامه می دهند.

کد مطلب 1258182

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها