استقبال رفسنجانی ها از منطقه آزاد چشمگیر است

سید حمید رضا توحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: با توجه به استقبال خوب سرمایه داران رفسنجانی از سرمایه گذاری در طرح منطقه اقتصادی رفسنجان تصور می کنیم فاز یک این طرح متعلق به سرمایه داران رفسنجانی باشد.

وی تصریح کرد: از جمله مزایای این منطقه اقتصادی معافیت از عوارض گمرکی برای ورود کلیه ماشین آلات وارداتی و معافیت به میزان ارزش افزوده است و سرمایه گذاری در مناطق اقتصادی مطمئن و سود آور است و امید آن می رود که سرمایه گذاران 200هکتار فاز اول منطقه که طبق برنامه اعلام شده از سوی مشاور آلمانی پروژه با محوریت صنایع معدنی و پایین دستی مس و صنایع تبدیلی کشاورزی است عمدتا از رفسنجان باشند.

وی یادآورشد: این منطقه در زمینی به مساحت 700 هکتار و در 20 کیلومتری جنوب غرب شهر رفسنجان قرار گرفته است و تاکنون ثبت نام اولیه جهت خرید زمین در منطقه از 30 متقاضی انجام شده است و علائم و تابلوهای نشانی منطقه در مسیرها قرار گرفته است بحث زیر ساختهای آن نیز حل شده است و منتظر پایان طراحی و واگذاری زمین به سرمایه گذاران هستیم.

وی تصریح کرد: فضاسازی و آگاه سازی مردم به ویژه اهالی رفسنجان برای این پروژه از طریق تبلیغات شهری انجام شده است و به زودی شاهد توجه بیشتر مردم و سرمایه داران به اجرای این پروژه خواهیم بود.

توحیدی گفت: منطقه اقتصادی رفسنجان قرار است شمال استان کرمان را پوشش دهد ولی تاکنون بیشتر مسئولین و فرماندار رفسنجان از این طرح دفاع کرده و حمایت کرده اند و منتظر حمایت جدی مسئولین تراز اول استان هستیم.