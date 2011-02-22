غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر در خصوص امکان فراهم شدن اعطای بن خواروبار ویژه به خانوار کارگری جدا از پرداختی های نقدی ماهیانه به حساب کارگران، گفت: این کار می تواند صورت بگیرد به شرطی که دولت با مشارکت کارگران و کارفرمایان این موضوع را دنبال و آن را محقق کند.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور اظهار داشت: کانونهای کارگری کشور نیز می توانند در این زمینه ها پیگیری داشته باشند، البته این موضوع از طریق پرداخت کمکهای نقدی و غیرنقدی به خانوار کارگری از سوی نهادهای عالی کارگران و همچنین شورای عالی کار قابل پیگیری است.

عباسی خاطر نشان کرد: متاسفانه در سالهای نه چندان دور نحوه پرداخت بنهای کارگری به صورت غیرنقدی بوده است که خود باعث به وجود آمدن بازار سیاه خرید و فروش بن شده بود.

وی ادامه داد: در آن شرایط قبل از اینکه بن به دست کارگران برسد فروخته می شد و سود حاصل از آن نیز به دست دلالان می رسید.

به گفته این مقام مسئول کارگری کشور، نیاز کارگران به دریافت بن نقدی باعث می شد تا آنها بن های غیرنقدی خود را به دلالان بفروشند و از این طریق درصدی را نیز به عنوان کسری نقد شدن بن‌ها متضرر شوند.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور، تاخیر در واگذاری بن‌های غیرنقدی از سوی نهادهای مجری بن کارگری را یکی دیگر از دلایل نقدی شدن شیوه پرداخت بن کارگری دانست و بیان داشت: باید از نیروی کار در زمان اشتغال به کار حمایتهای جانبی شود.

عباسی بیان داشت: واگذاری بن‌های کارگری سیاستی است برای حمایت از نیروی کار در تامین معیشت که طی سال جاری با 100 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 20 هزار تومان افزایش یافته است.