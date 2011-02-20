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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۴۹

پورحیدری:

تشکیل اتاق بازرگانی البرز استعدادهای این عرصه را شکوفا می کند

تشکیل اتاق بازرگانی البرز استعدادهای این عرصه را شکوفا می کند

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی البرز گفت: استان البرز از پتانسیلهای بالایی در بخش صنعت و معدن برخوردار است که تشکیل اتاق بازرگانی منجر به شکوفایی استعدادهای این بخش خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،  تیمور پورحیدری عصر یکشنبه در جلسه هیئت موسس اتاق بازرگانی صنایع و معادن البرز اظهار داشت: وجود شهرکها و مناطق صنعتی بزرگ، تولید کنندگان صاحب نام و نیز مراکزی با قدمت بالا و نیز حضور صنعتگران با سابقه در البرز این استان را دارای ظرفیتهای  خاص در بخش اقتصادی کرده است.

وی افزود: وجود منطقه ویژه اقتصادی پیام، اتحادیه صادر کنندگان  میوه وتره بار، دهها اتحادیه تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی و ... نیازمند تشکلی برای ساماندهی امور و نیز رونق اقتصادی است.

این مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به ضروت ایجاد اتاق بازرگانی در استان به محض ارتقا ساختار اداری زمینه تشکیل و راه اندازی این اتاق با تلاش بازرگانی و همت فعالان و دلسوزان این عرصه فراهم شد.

وی ادامه  داد: نشست امروز با هم اندیشی فعالان عرصه صنعت بازرگانی و معادن استان زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور برای اتاق بازرگانی را رقم خواهد زد.

ائتلافهای تشکیل شده در فضایی مستقل به رقابت بپردازند

پور حیدری گفت: باید تلاش کرد گروهها، افراد و ائتلافهای تشکیل شده در اتاق بازرگانی در فضایی سالم و به دور از نسبت دادن خود به گروه یا تشکلی خاص در انتخابات شرکت کنند.

وی یادآور شد: برنامه های عملیاتی محور باید اساس کار اتاق بازرگانی را تشکیل دهند و نباید تنها عنوان این اتاق در استان مطرح باشد.

رئیس سازمان بازرگانی البرز بیان کرد: اتاق بازرگاین می تواند با حمایت از دولت در این بخش به اتاق فکر نیز بدل شود و زمینه اجرایی  شدن بسیاری از طرحها در این حوزه را ایجاد کند.

پورحیدری ادامه داد: تبلیغات برای کاندیداهای اتاق بازرگانی آزاد است و مهمترین محور انتخابات اتاق بازرگانی البرز را اخلاق مداری تشکیل می دهد.

کد مطلب 1258186

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