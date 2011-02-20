تشکیل اتاق بازرگانی البرز استعدادهای این عرصه را شکوفا می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، تیمور پورحیدری عصر یکشنبه در جلسه هیئت موسس اتاق بازرگانی صنایع و معادن البرز اظهار داشت: وجود شهرکها و مناطق صنعتی بزرگ، تولید کنندگان صاحب نام و نیز مراکزی با قدمت بالا و نیز حضور صنعتگران با سابقه در البرز این استان را دارای ظرفیتهای خاص در بخش اقتصادی کرده است.

وی افزود: وجود منطقه ویژه اقتصادی پیام، اتحادیه صادر کنندگان میوه وتره بار، دهها اتحادیه تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی و ... نیازمند تشکلی برای ساماندهی امور و نیز رونق اقتصادی است.

این مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به ضروت ایجاد اتاق بازرگانی در استان به محض ارتقا ساختار اداری زمینه تشکیل و راه اندازی این اتاق با تلاش بازرگانی و همت فعالان و دلسوزان این عرصه فراهم شد.

وی ادامه داد: نشست امروز با هم اندیشی فعالان عرصه صنعت بازرگانی و معادن استان زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور برای اتاق بازرگانی را رقم خواهد زد.

ائتلافهای تشکیل شده در فضایی مستقل به رقابت بپردازند

پور حیدری گفت: باید تلاش کرد گروهها، افراد و ائتلافهای تشکیل شده در اتاق بازرگانی در فضایی سالم و به دور از نسبت دادن خود به گروه یا تشکلی خاص در انتخابات شرکت کنند.

وی یادآور شد: برنامه های عملیاتی محور باید اساس کار اتاق بازرگانی را تشکیل دهند و نباید تنها عنوان این اتاق در استان مطرح باشد.

رئیس سازمان بازرگانی البرز بیان کرد: اتاق بازرگاین می تواند با حمایت از دولت در این بخش به اتاق فکر نیز بدل شود و زمینه اجرایی شدن بسیاری از طرحها در این حوزه را ایجاد کند.

پورحیدری ادامه داد: تبلیغات برای کاندیداهای اتاق بازرگانی آزاد است و مهمترین محور انتخابات اتاق بازرگانی البرز را اخلاق مداری تشکیل می دهد.