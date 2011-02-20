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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۰۲

با وجود تلفات اخیر ؛

راهبرد نظامی آلمان در افغانستان تغییر نمی کند

راهبرد نظامی آلمان در افغانستان تغییر نمی کند

در پی کشته شدن شمار دیگری از نظامیان این کشور، مقامهای آلمانی از ادامه راهبرد نظامی آلمان در افغانستان حمایت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، کشته شدن سه نظامی دیگر آلمانی در حملات طالبان در شمال افغانستان انتقادهای زیادی را متوجه دولت این کشور کرده است.

با این حال مقامهای برلین بر ادامه راهبرد نظامی خود در افغانستان و همکاری با نظامیان این کشور تاکید کردند. در همین حال احزاب سوسیال دموکرات و سبزهای آلمان نیز از این تصمیم دولت حمایت کردند.
 
این در حالی است که کشته شدن نظامیان آلمانی در حمله اخیر شبه نظامیان در بین در بین آلمانیهای مستقر در شمال افغانستان ایجاد وحشت کرده و انتظار می رفت که تغییری در سیاستهای برلین در این کشور به وجود آید.
 
از سوی دیگر "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان از تصمیم دولت "آنجلا مرکل" مبنی بر ادامه همکاری با کابل قدردانی کرده و از بررسی عوامل تلفات بالای آلمانیها در حمله طالبان خبر داد.
 
گفتنی است در شدیدترین حمله به آلمانیها ظرف یک سال گذشته در افغانستان، روز جمعه سه نظامی این کشور در ولایت بغلان کشته و شش نفر دیگر زخمی و ساعاتی پس از این حمله نیز 4 نظامی دیگر آلمانی در ولایت قندوز زخمی شدند.
کد مطلب 1258187

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