باید از سرمایه های اقتصادی البرز حفاظت کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی بدری عصر یکشنبه در حاشیه برگزاری جلسه اعضای هیئت موسس اتاق بازرگانی البرز اظهار داشت: استان البرز از قابلیتهای اقتصادی بسیار زیادی برخودردار است که تشکیل اتاق بازرگانی به رشد قابلیتهای فوق خواهد انجامید.

وی افزود: حضور چندین شهرک صنعتی، صنایع بزرگ بازرگانی و ... از مدتها پیش ضرورت راه اندازی اتاق بازرگانی را ایجاد کرده بود و این مهم بلافاصله با استان شدن البرز پیگیری شد.

وی با بیان اینکه راه اندازی اتاق بازرگانی در مرکز استان نیازمند فعالیت حداقل 50 نفر دارای کارت بازرگانی است گفت: بسترهای تشکیل این اتاق در استان تا حدودی فراهم بود.

بدری یادآور شد: استاندار البرز نیز بارها در جلسات مختلف در استانداری در راستای رسیدگی به این خواسته صنعتگران از مسئولان مربوطه خواستند زمینه ایجاد اتاق بازرگانی در استان فراهم شود.

تشکیل ائتلاف موجب رونق انتخابات اتاق بازرگانی می شود

وی ادامه داد: اعضای حاضر در این جلسه برای برگزاری باشکوه و پرشور انتخابات اتاق بازرگانی دست به تشکیل ائتلاف بزنند.

این مسئول تاکید کرد: اتاق بازرگانی با برنامه تیمی و گروهی موفق خواهد بود و برنامه های فردی چندان جوابگوی بخش صنعت نیست.

بدری همچنین بر حفظ سرمایه های صنعت بازرگانی و معدن استان در همین منطقه تاکید کرد و گفت: باید زمینه سرمایه گذاری افراد در استان بیش از پیش فراهم شود.

مشاور استاندار البرز همچنین از افراد شرکت کننده در انتخابات اتاق بازرگانی و اعضای ائتلافهای گوناگون نیز خواست به طور مستقل در این انتخابات شرکت کنند و هیچ گروهی خود را منتصب به نهادهای دولتی نداند.