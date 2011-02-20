دولت بدون پایگاه مردمی محکوم به سقوط است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد، "عبدالجلیل خلیل ابراهیم" گفت : هر گونه گفتگوی سیاسی با حکومت مشروط به استعفای دولت است.

خلیل ابراهیم خاطر نشان کرد : دولتی که پایگاه مردمی ندارد و نمی تواند به حمایت از مردمش بپردازد باید کنار برود. کسانی که دست به کشتار مردم زده اند باید مورد بازجویی و محاکمه واقع شوند.

وی افزود: که مخالفان با انجام گفتگو مخالف نیستند، اما خواستار فراهم شدن بستر مناسب برای برگزاری این گفتگو هستند.

شایان ذکر است که مردم بحرین به تبعیت از دیگر کشورهای عربی تظاهرات گسترده ای علیه رژیم حاکم که نماینده اقلیت ست، برگزار کردند که نیروهای امنیتی با کمک عربستان سعودی که نگران قدرت گیری شیعیان است، به شدت آن را سرکوب کردند، ولی با وجود این اقدامات سرکوبگرانه، اعتراضات فراگیر اکثریت جمعیت بحرین یعنی شیعیان که مورد ظلم و سرکوب رژیم اقلیت قرار دارند برای دستیابی به حقوق مشروعشان همچنان ادامه دارد.

