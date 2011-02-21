به گزارش خبرگاری مهر، هدف از برگزاری همایش ملی مسائل و آسیبهای اجتماعی در ایران، افزایش نگرانیهای عمومی درباره مسائل و آسیبهای مختلف اجتماعی اعلام شده است که سبب افزایش خسارت و صدمات وارده بر پیکره جامعه از ناحیه این گونه مسائل شده است که با شناخت علمی و دقیق این مسائل و آسیبهای اجتماعی امکان ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش آنها می‌تواند پدید آید.

برگزارکنندگان این همایش در نظر دارند در حوزه‌های گوناگون به محورها و موضوعاتی چون "پهنه‌بندی جرم و جنایت در شهرها"، "حاشیه‌نشینی و مسائل اجتماعی- فرهنگی"، "سکونت‌گاههای غیررسمی و آسیبهای اجتماعی"، "مهاجرت و آسیبهای اجتماعی"، "مدیریت شهری و نقش آن در کاهش آسیبهای اجتماعی"، "ریشه‌ها و عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بیکاری"، "آسیب‌شناسی وسایل ارتباطی نوین"، "جرایم اینترنتی و انواع جرائم رایانه‌ای در کشور"، "آسیب‌شناسی فضای مجازی"، "رسانه و آسیبهای اجتماعی"، "آسیب‌شناسی موسیقیهای مدرن و وارداتی" و "آسیب‌شناسی رسانه‌ها" بپردازند.

"آسیبهای پنهان"، "زنان و مسائل اجتماعی ایران"، "بررسی علل وپیامدهای پدیده طلاق"، "بررسی علل و پیامدهای پدیده شکاف نسلی"، "بررسی علل و پیامدهای خشونتهای خانوادگی نظیر همسرآزاری، کودک‌آزاری و سالمند آزاری"، "سوء مصرف مواد مخدر و روان‌گردان"، "خودکشی و اقدام به خودکشی"، "حقوق وآسیبهای اجتماعی"، "آسیب‌شناسی رابطه بین حاکمیت و مردم"، "اقتصاد و آسیبهای اجتماعی"، "امنیت و آسیبهای اجتماعی"، "آموزش و آسیبهای اجتماعی"، "معلولیت و آسیبهای اجتماعی"، "مرز نشینی و آسیبهای اجتماعی"، "سازمانهای مردم‌نهاد و آسیبهای اجتماعی"، "نقش مشارکت عمومی در کاهش آسیبهای اجتماعی"، "بلایای طبیعی و آسیبهای اجتماعی"، "سرمایه اجتماعی و آسیبهای اجتماعی" و "جوانان و آسیبهای اجتماعی" از دیگر محورهای این همایش خواهند بود.

محور دیگر در این همایش "اسلام و آسیبهای اجتماعی" است که شامل موضوعاتی چون "راهکارهای قرآن کریم در کاهش ناهنجاریهای اجتماعی"، "سیره نظری و عملی اهل بیت در خصوص چالشهای اجتماعی"، "بررسی آثار علمای دینی در حوزه مسائل اجتماعی"، "نقش التزام عملی به آموزه‌های دینی در کاهش ناهنجاریهای اجتماعی" و "نقش گسترش معنویت و اخلاق در کاهش جرائم" است.

علاقه‌مندان به شرکت در این همایش می‌توانند اصل و چکیده مقاله‌ خود را در قالب فایل word همراه با مشخصات کامل نویسنده تا دهم اردیبهشت ماه 1390 به صورت سی‌دی به آدرس اصفهان، شهرستان اردستان، دانشگاه پیام نور استان اصفهان مرکز اردستان یا به پست الکترونیک pnusppi@gmail.com ارسال کنند.

همایش ملی مسائل و آسیبهای اجتماعی در ایران از سوی دانشگاه پیام نور استان اصفهان، مرکز اردستان و با همکاری انجمن جامعه‌شناسی ایران در هفته اول خردادماه 1390 برگزار خواهد شد.