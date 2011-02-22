منصور ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نحوه همکاری‌اش با تیم امید پیش از دیدار مهم این تیم برابر قرقیزستان ضمن بیان مطلب فوق گفت:‌ با توجه به شناختی که از بازیکنان تیم امید دارم همکاری‌ام با این تیم تنها در زمینه مسائل روحی - روانی است و در مباحث فنی دخالتی نمی‌کنم.

وی اضافه کرد:‌ در این جلسه حاضران به این نتیجه رسیدند که باتوجه به زمان اندک باقی مانده تا دیدار با قرقیزستان، سرمربی جدید عملاً نمی‌تواند کاری برای این تیم انجام دهد، به همین دلیل تصمیم گرفته شد این تیم با همین کادر فنی در بازی با قرقیزستان به میدان برود، گرچه قرار است در جلسات بعدی روی این بحث به شکل جدی‌تر صحبت شود.

عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سئوال که آیا می توان به تیم امید، امید داشت؟، تاکید کرد: امید یعنی امیدواری و من همیشه به نتیجه‌گیری تیم‌های ایران امیدوارم. من شناختی از تیم قرقیزستان ندارم گرچه آنها هم مانند تیم‌های آسیای مرکزی تیمی قدرتمند و دونده خواهند داشت اما اگر در دقایق ابتدایی دروازه این تیم را باز کنیم، می‌توانیم گل‌های بیشتری هم به آنها بزنیم.

وی در خصوص اینکه غیبت انصاری‌فرد و حاج صفی به تیم ایران ضربه نمی‌زند، تصریح کرد:‌ طبق صحبت‌هایی که در جلسه کمیته فنی مطرح شد، انصاری‌فرد کتفش مصدوم بوده و قرار است پزشک تیم ملی در موردش تصمیم گیری کند. همچنین نگرانی از بابت آینده حاج صفی و احتمال آسیب دیدگی‌اش باعث شد در مورد حضور وی در این دیدار بعداً تصمیم گیری شود.

ابراهیم زاده با تاکید بر اینکه قرار است در نشست بعدی کمیته فنی با توجه به تمام مسائل موجود در ایران و فوتبال کشورمان در مورد انتخاب گزینه خارجی یا ایرانی برای تیم ملی تصمیم گیری شود، اظهار داشت:‌ در این نشست عباس ترابیان در مورد مسیر حرکتی که برای عقد قرارداد با کرش انجام شد، توضیحاتی دادند و اعلام کردند هنوز ارتباط متقابل وجود دارد و بحث حضور این مربی در ایران باز است. گرچه وی فعلاً ‌پاسخ منفی به درخواست ایران داده است.

وی در مورد نشست هم اندیشی مربیان هم تاکید کرد: چنین جلساتی چند حسن دارد که دیدار مربیان با همدیگر، تبادل اطلاعات در خصوص مسایل فنی فوتبال و مسائلی از این قبیل، از محاسن آن است. البته اگر مدرس خارجی و یا از تحلیل‌های فوتبال در آسیا بیشتر در این جلسات استفاده شود، بار فنی بیشتری خواهد داشت.

سرمربی تیم ذوب آهن در پایان در مورد دیدار با صبا گفت: آنها بازیکنان با تجریه و خوبی دارند و در هفته‌های اخیر رشد قابل قبولی داشتند. اما ما برای اینکه جایگاه خود را حفظ و یا ارتقا دهیم به پیروزی در این دیدار نیاز داریم.