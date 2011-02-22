بابک هاشمی پور در گفتگو با مهر از ارائه بسته پیشنهادی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی کشور به وزارت کار و امور اجتماعی خبر داد و گفت: به دلیل به وجود آمدن مشکلاتی برای دفاتر کاریابی و مسائلی که در تولید وجود دارد، پیشنهاداتی را به وزارت کار ارائه کردیم.

رئیس انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های کشور اظهار داشت: متاسفانه از تیرماه سال جاری مشکلات و مسائل بیشتری در کاریابی ها به وجود آمده است به نحوی که بسیاری از این دفاتر با رکود کسب و کار مواجه شده اند.

هاشمی پور تشدید رکود در دفاتر کاریابی را تا حدی دانست که در برخی شهرستان ها برخی دفاتر حتی توان تامین و پرداخت اجاره بها را نیز ندارند.

وی خاطر نشان کرد: از این رو به فکر تدوین یک بسته پیشنهادی و ارائه آن به وزارت کار افتادیم تا از این طریق بتوان دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی را در زمان های رکود کاری مورد حمایت قرار داد.

این مقام مسئول در دفاتر کاریابی و مشاوره شغلی کشور با تاکید بر اینکه مجموعه پیشنهادات در چند موضوع است، ادامه داد: یکی از موارد این است که از وزارت کار درخواست کرده ایم هزینه های ثبت نام و حق الزحمه کاریابی ها بابت پیدا کردن کار برای کارجویان را بپردازد.

به گفته هاشمی پور، دولت می تواند از طریق منابع اجرای هدفمندی یارانه ها هزینه های مربوط به کارجویانی که به دفاتر کاریابی مراجعه می کنند را بپردازد. از این طریق می توان امیدوار بود که حمایت های دولت از کارجویان بیشتر و به صورت مستقیم انجام شود.

رئیس انجمن صنفی کاریابی ها و دفاتر مشاوره شغلی کشور افزود: البته از این طریق می توان امیدوار بود که به آمارهای روشنی نیز از وضعیت کارجویان از زمان ثبت نام تا ساماندهی آنها دست پیدا کنیم.

وی تصریح کرد: همچنین از وزارت کار درخواست کردیم تا موضوعات و مسائل مربوط به دفاتر کاریابی و مشاوره شغلی کشور از طریق خودشان پیگیری شود و مجموعه مقررات صنفی این بخش قابلیت اجرایی داشته باشند.

هاشمی پور ضمن بیان لزوم حمایت انجمن صنفی از اعضای خود، اظهار داشت: در هر حال با اجرای خصوصی سازی در کشور به نظر می رسد دفاتر مشاوره شغلی بتوانند از این طریق اقدامات بهتری نسبت به گذشته داشته باشند.

این مقام مسئول در دفاتر مشاوره شغلی کشور، موضوع واگذاری امورات غیرحاکمیتی وزارت کار و امور اجتماعی به این کانون ها و دفاتر کاریابی را از دیگر موارد مطرح شده در بسته پیشنهادی کاریابی ها عنوان کرد و افزود: در مجموعه روابط کار می توان به موضوعاتی از جمله طبقه بندی مشاغل، تشکیل پرونده برای بیکاران، ایجاد هیئت حل اختلاف و بازرسی کار، ایمنی و بهداشت کار اشاره کرد.

وی واگذاری کامل اجرای طرح کارورزی از سوی وزارت کار به دفاتر کاریابی را یکی دیگر از مواردی دانست که در قالب بسته پیشنهادی کاریابی ها و دفاتر مشاوره شغلی مطرح شده است.

به گفته هاشمی پور، دفاتر کاریابی می توانند ارتباط کارورزان با کارفرمایان و بخش هایی که تمایل دارند تا از نیروی کارورزی استفاده کنند را برقرار کنند. با اینگونه اقدامات می توان امیدوار بود که آمار بکارگماری ها بالاتر برود.

رئیس انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های کشورگفت: موضوع تشکیل پرونده و ثبت نام از اتباع بیگانه و ساماندهی آنها بخش دیگری از درخواستهای دفاتر مشاوره شغلی از وزارت کار است که در بسته پیشنهادی مطرح شد.

وی ادامه داد: در واقع می توان در بخش ساماندهی اتباع بیگانه شناسایی و تشکیل پرونده آنها را از طریق کاریابی ها دنبال کرد، همچنین موضوع کمک به اجرای طرح مشاغل خانگی نیز مطرح شده است.

این مقام مسئول در دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های کشور بیان داشت: به دلیل تازه بودن طرح مشاغل خانگی و عدم راه اندازی این طرحها در کشور، دفاتر کاریابی می توانند متقاضیان این بخش را شناسایی کنند و آنها را در مراحل تشکیل پرونده اولیه و ثبت نام ها همراهی کنند.

هاشمی پور خاطر نشان کرد: آموزش، شناسایی، تشکیل پرونده و معرفی برترین های کارآفرینی کشور از اقدامات دیگری است که توسط دفاتر کاریابی قابل انجام است.

به گفته وی، اگر وزارت کار اجرای موضوعات مطرح شده در بسته پیشنهادی را به کاریابی ها واگذار کند انتظار می رود بسیاری از آنها بتوانند از رکود کاری خود خارج شوند.

رئیس انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های کشور با اشاره به ماده 80 برنامه پنجم توسعه و اینکه دولت در این قالب در نظر دارد تا کارفرمایانی که از دفاتر کاریابی نیروهای مورد نیاز خود را تامین می کنند تسهیلاتی از جمله معافیت حق بیمه آنها ارائه کند.

این مقام مسئول دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های کشور ضمن تاکید بر ارائه برنامه های مکمل در مورد این بسته پیشنهادی، افزود: در حال حاضر آمار بکارگماری ها توسط دفاتر کاریابی کاهش یافته است و کارفرمایان تمایل زیادی به جذب نیروهای جدید ندارند.

هاشمی پور اظهار داشت: با توجه به قرار گرفتن در فصل آخر سال، میزان بکارگماری ها نسبت به دیگر فصول سال بدتر نیز شده است، اما به صورت کلی آمارهای سال جاری نسبت به سال گذشته پایین تر است. وی همچنین از انعقاد تفاهم نامه هایی با کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید برای حمایت از کارجویان و افراد مراجعه کننده به دفاتر مشاوره شغلی نیز خبر داد.