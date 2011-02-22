فاصله 60 هزار تومانی دخل و خرج کارگران

داود قادری در گفتگو با مهر با انتقاد از شیوه افزایش دستمزد کارگران، گفت: هر ساله در شورای عالی کار بر پایه نرخ تورم بانک مرکزی بحث و بررسی هایی صورت می گیرد و در نهایت نیز درصدی تحت عنوان افزایش مزد در نظر گرفته می شود.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: متاسفانه با این روش می بینیم که پس از افزایش دستمزد و اعلام آن، نرخ تورم نیز افزایش می یابد و باید گفت افزایش حقوق ها باعث افزایش قیمت ها و تورم می شود.

قادری ادامه داد: می توان گفت هر وقت که به حقوق کارگران هزار تومان افزوده شد از آن طرف هزینه های آنها دو هزار تومان افزایش یافته است.

وی خاطر نشان کرد: در واقع نحوه بررسی موضوع هدفمند کردن یارانه ها در مسئله دستمزد باید به این صورت باشد که دولت اعلام کند برای تثبیت قیمت ها و جلوگیری از افزایش هزینه های سبد خانوار چه برنامه ای خواهد داشت؟

این مقام مسئول کارگری بیان داشت: پس چنانچه کنترل هزینه ها در قالب طرح هدفمندی یارانه ها اجرا می شود پس باید امیدوار باشیم که شکاف بین دستمزدها و هزینه ها ترمیم خواهد شد.

به گفته قادری، تثبیت قیمتها به مراتب از افزایش سالیانه دستمزدها بهتر خواهد بود و تاثیرات بیشتری در زندگی کارگران خواهد گذاشت چون افزایش سالیانه مزدها تاکنون نتوانسته است فاصله بین هزینه ها و حقوق نیروی کار را کاهش دهد.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، ترمیم شکاف هزینه ها و دریافتی نیروی کار را متوجه دولت دانست و گفت: پس اگر دولت بتواند فاصله را در کنار کنترل و تثبیت قیمت های سبد خانوار دنبال کند، به مراتب از افزایش دستمزدها تاثیرات بهتری خواهد داشت.

این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: البته در مورد نحوه افزایش فعلی دستمزدها و پیشنهاداتی که توسط برخی از نمایندگان کارگری ارائه می شود باید گفت که امکان تحقق ارقام بالا وجود ندارد.

قادری به حداقل دستمزد 263 هزار تومانی سال 88 و 303 هزار تومانی سال جاری اشاره کرد و گفت: با اینکه افزایش دستمزد در این دو سال 40 هزار تومان بوده است اما هزینه های خانوار کارگری در همین مدت 100 هزار تومان بود.

وی تصریح کرد: متاسفانه فاصله و شکاف بین دریافتی ها و هزینه ها رو به افزایش است. البته دولت می تواند در قالب سبد کالا و بن این شکاف ها را کاهش دهد، اما اگر قیمت ها ثابت بماند، معیشت خانوار کارگری تقویت خواهد شد.

این مقام مسئول کارگری بیان داشت: در مورد بن کالا و یا کمک های جانبی و حمایتی نیز باید بگویم شورای عالی کار و دولت می توانند با در نظر گرفتن تورمی نبودن طرح ها، نحوه حمایت های جانبی از معیشت کارگران را بررسی کنند.