به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه‌شناسی در بدو پیدایش خود در کشورهای مبدأ محصول صورتبندی نظری تفکر اجتماعی و نهادینه شدن آن در آکادمی بوده است. در سایر کشورها نیز بین تفکر اجتماعی و جامعه‌شناسی انواع مناسبات و تعاملات شکل گرفته است که در سرنوشت دانش اجتماعی تأثیرگذار بوده است.

در این میان، در بسیاری از کشورهای اسلامی و خاورمیانه از حدود صد سال پیش به این سو و با گسترش علوم اجتماعی و طرح تدریجی جامعه‌شناسی به عنوان یک رشته دانشگاهی در بسیاری از دانشگاههای خاورمیانه، این دسته از دانشها از یک سو در حیات فکری، حوزه عمومی و عرصه‌های مدیریتی این جوامع تأثیر گذاشته‌اند و از سوی دیگر در تعامل با تفکرات اجتماعی با مایه‌های ادبی، دینی، کلامی و فلسفی سمت و سوها و جهت‌گیریهای متفاوتی در درون و بیرون از آکادمی پیدا کرده‌اند.

در این راستا برخی از متفکران اجتماعی در جوامع اسلامی و خاورمیانه به گونه‌های متفاوتی به توسعه، بازسازی و ارائه خوانشهای سازگار در زمینه‌های فلسفه اجتماعی، علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی در کشور خود مساعدت کرده یا تلاش کرده‌اند تا هژمونی جهان غرب در علوم اجتماعی را به چالش بکشند.

هدف از برگزاری همایش منطقه‌ای تفکر اجتماعی و جامعه‌شناسی در کشورهای خاورمیانه معاصر در واقع فراهم ساختن عرصه‌ای برای بحث و گفتگو درباره توسعه مناسبات تفکر اجتماعی و جامعه‌شناسی در جوامع خاورمیانه و تعامل علوم اجتماعی جدید و سنتهای فرهنگی و دینی این جوامع با تأکید بر نقش متفکران اجتماعی مسلمان است.

محورهای اعلام شده در این همایش از این قرارند: "بررسی دیدگاههای نظری در مورد مناسبات تفکر اجتماعی و جامعه‌شناسی"، "نظریه اجتماعی دینی و نظریه جامعه‌شناختی در بین متفکران اجتماعی اسلامی و اندیشمندان خاورمیانه"، "گسترش مناسبات بین فلسفه اجتماعی و جامعه‌شناسی در کشورهای اسلامی" و "ارزیابی گفتمانهای انتقادی اندیشمندان مسلمانان درباره تفکر و دانش اجتماعی جدید".

"بررسی رویکردهای متفکران منطقه خاورمیانه برای بازسازی مناسبات اندیشه اجتماعی و جامعه‌شناسی"، "تعاملات و تعارضات جامعه‌شناسی جهانی و جامعه‌شناسیهای محلی متأثر از اندیشه متفکران اجتماعی" و "ارزیابیهای جامعه‌شناختی از اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان معاصر" از دیگر محورهای این همایشند.

علاقه‌مندان به شرکت در این همایش می‌توانند خلاصه مقالات خود را به زبان فارسی یا انگلیسی تا 23 اسفند ماه 1389 و اصل مقالات خود را در صورت پذیرش تا دهم اردیبهشت ماه 1390 به پست الکترونیک iraniansac@gmail.comارسال نمایند.

همایش منطقه‌ای تفکر اجتماعی و جامعه‌شناسی در کشورهای خاورمیانه معاصر، در روزهای هفتم و هشتم خرداد ماه 1390 از سوی انجمن جامعه شناسی ایران و با همکاری مرکز مطالعات بین‌المللی دینی دانشگاه تهران، بنیاد علم و فرهنگ استانبول ترکیه و انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی برگزار خواهد شد.