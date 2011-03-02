توضیحات وزارت آموزش و پرورش در خصوص یک گزارش

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در این توضیحات آمده است: همانگونه که در متن گزارش آمده است، روستای خیط در محدوده شرکت فولاد خوزستان واقع گردیده است و با توجه به خطرات ناشی از آلودگی و شرایط ریست محیطی، شرکت فولاد خوزستان اقدام به خرید و تملک زمین ها و خانه های مسکونی روستای فوق الذکر نموده است اما چند خانواده از اهالی حاضر به فروش زمین ها و خانه های مسکونی خود نشده اند و علی رغم موقعیت نامطلوب آن منطقه در آنجا مانده اند.

با پیگیریهای اداره کل آموزش و پروش خوزستان و مساعدت شرکت فولاد خوزستان دبستان پنج کلاسه ای در روستای حزبه که حدود یک و نیم کیلومتر با روستای خیط فاصله دارد احداث گردید تا دانش آموزان روستای مذکور به دور از خطرات آلودگی بتوانند ادامه تحصیل دهند. اما متاسفانه ساکنان باقی مانده روستای خیط حاضر به هیچ گونه همکاری نشده اند ضمن آنکه اداره آموزش و پرورش ناحیه دو اهواز تسهیلات لازم جهت سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان به آموزشگاه جدید که در روستای مجاور واقع شده است(روستای حزبه) را فراهم کرده است.



علی رغم اینکه آموزش و پرورش ناحیه دواهواز، دبستان فوق الاشاره را به عنوان پروژه های تخریب و بازسازی اعلام کرده است، به دلیل اینکه بخشی از املاک مسکونی این روستا توسط شرکت فولاد خوزستان خریداری و تملک شده، عملا امکان هر گونه ساخت و ساز بنای جدید غیر ممکن می باشد.



همچنین اداره آموزش و پرورش ناحیه دو اهواز با توجه به آمار دانش آموزان تعداد دو کلاس را در دبستان معرفت روستای خیط دایر نموده است که هم اکنون به فعالیت آموزشی مشغول می باشد.



همچنین عکس درج شده درگزارش ارائه شده، مربوط به کلاس آموزشگاه معرفت نیست بلکه انبار بلااستفاده آموزشگاه یاد شده می باشد و تصویر تهیه شده دانش آموزان در صحنه غیر واقعی و دور از انتظار است.

توضیحات مهر:

هدف خبرگزاری مهر ازتهیه گزارش از روستای خیط پرداختن به مشکلات زندگی درچنین مکانی بود و تنها هدف آن پرداختن به مدرسه و تحصیل دانش آموزان روستا نبوده هر چند نمی توان منکر شد امروزه هیچ مکانی بدون داشتن یک مکان تحصیل مناسب قابل سکونت نیست.



در این توضیحات آمده است که عکس مربوط به مدرسه معرفت، انبار آن بوده است در حالیکه باید تاکید کنیم به علت اینکه هدف اصلی گزارش تنها نشان دادن مدرسه نبوده، عکس های بیشتری در این خصوص منتشر نشده، با این وجود در صورت تمایل مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش این خبرگزاری آمادگی دارد که یک گزارش تصویری کامل از کل مجموعه مدرسه منتشر کند تا خوانندگان به عمق مشکلات تحصیل درچنین مکانی بیشتر پی ببرند. ضمن اینکه در مدرسه ای که با کمبود نیمکت مواجه است این تعداد نیمکت را در یک انبار رها نمی کنند.



مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با اتکا به چه جایگاه و مستنداتی ادعا می کند که شرکت فولاد خوزستان خانه ها و زمینهای مسکونی روستا را خریداری کرده در حالیکه که شرکت فولاد خوزستان چنین ادعایی نکرده است و به گفته علی نوذری، رئیس شورای روستای خیط تنها چند خانه که از مهاجرین روستا به حساب می آیند اقدام به فروش منزل خود کرده اند و هم اینک بیش از 70 خانوار در این روستا زندگی می کنند که یک وجب از خانه و زمین خود را نفروخته اند.



رئیس شورای روستای خیط همچنین در مورد ساخت مدرسه ای برای دانش آموزان روستای خیط در روستای مجاور گفت: ما پیش از این هم اعلام کردیم که به علت وجود برخی اختلافات قدیمی میان اهالی دوروستا علاقه نداریم فرزندانمان در روستای مجاور(روستای حزبه) تحصیل کنند ضمن اینکه این ادعا که سرویسی برای ایاب و ذهاب دانش آموزان به آن روستا در نظر گرفته شده را به شدت تکذیب می کنم چرا که چنین موضوعی وجود نداشته است.



با این وجود خبرگزاری مهر مراتب قدردانی خود از بازرسیهای صورت گرفته از سوی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان از مدرسه روستای خیط و قول استقرار چند کانکس( به گفته رئیس شورای روستای خیط) در محل مدرسه را اعلام می دارد و منتظر اعلام اخبار خوش ساماندهی وضعیت تحصیلی برای اهالی روستای است.