صعود کوهنوردان ایران به قله بینالود آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، افتتاحیه صعود زمستانی به قله بینالود صبح دوشنبه با حضور بیش از 500 کوهنورد از سراسر کشور و افشین داوری، مدیرکل تربیت بدنی خراسان رضوی و محمود شعاعی، رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی و جواد عرفانیان، مدیرکل بحران استان خراسان رضوی با رژه کوهنوردان مناطق مختلف ایران آغاز شد.



در ابتدای این برنامه، جواد عرفانیان مدیرکل بحران استان خراسان رضوی ضمن خیرمقدم به کوهنوردان کشور و اذعان به اینکه کوهنوردی یکی از رشته های سخت و در عین حال جذاب است، برای کوهنوردان حاضر در این صعود کشوری موفقیت و سلامتی را آرزو کرد.



همچنین مدیرکل تربیت بدنی خراسان رضوی و رئیس فدراسیون کوهنوردی به عنوان سخنران در جایگاه حضور پیدا کردند و با بیان اینکه کوهنوردان بدون هیچ چشم داشتی به صعود می پردازند، از این تلاش بزرگ تقدیر و تشکر کردند.



در پایان این مراسم از سوی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی خراسان رضوی از مهدی عمیدی، به عنوان صعود کننده به دو قله هفت هزاری در یک فصل، امیر زرین و حمید صفوی به عنوان اولین ایرانی های صعود کننده به قله آمادابلام و از دو سنگنورد مدال آور در مسابقات آسیایی و مربی سنگنوردان تقدیر به عمل آمد.



همزمان با تقدیر از کوهنوردان شایسته خراسانی، در این مراسم از اعضای تیم ملی کوهنوردی ایران نیز تجلیل شد.