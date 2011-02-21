عدم افزایش قیمت در سال 90/ درخواست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت

محمدحسن نکویی مهر در گفتگو با مهر گفت: اعتقاد ما بر این است که روال طبیعی که سالهای گذشته نیز در ایام پایانی سال وجود داشته، امسال نیز علیرغم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تکرار خواهد شد و بر این اساس، پیش‌بینی مبنی بر افزایش قیمت کالاها وجود ندارد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: وزارت بازرگانی چنین تصوری ندارد که با نزدیک شدن به ایام پایانی سال یا افزایش تقاضا در این ایام، قیمتها باید تغییر کند، هم اکنون نیز بسیاری از کالاها به لحاظ قیمت، در حالت تعادلی هستند و این تعادل با تمهیدات وزارت بازرگانی، استمرار خواهد یافت.

وی با اشاره به افزایش قیمت برخی مواد اولیه در بازارهای جهانی تصریح کرد: به طور قطع تغییرات قیمتی مورد توجه و کنترل سازمان حمایت است و البته، بسته های حمایتی که از جانب وزارتخانه های تولیدی در نظر گرفته شده است نیز به کمک تولیدکنندگان برای گذر از دوران تغییرات قیمتی خواهد آمد.

به گفته نکویی‌مهر، اعتقاد داریم تغییرات و افزایش هزینه های احتمالی که برای واحدهای تولیدکننده متصور است باید توسط بسته‌های حمایتی که برای قانون هدفمندسازی طراحی شده است، جبران شود و البته بخشی از این افزایش هزینه نیز باید در قالب افزایش بهره‌وری به تدریج جبران شود.

وی اظهار داشت: تصور نمی کنیم که بعد از عید افزایش قیمتی وجود داشته باشد. تاکنون نیز که نزدیک به دو ماه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها می گذرد، ارتباط قوی میان سازمان حمایت و تولیدکنندگان شکل گرفته و تفاهم نامه هایی نیز وجود داشته است، بنابراین هر تغییری که قرار باشد در قیمت کالاها انجام شود، حتما در قالب گزارش هایی است که از جانب سیاستگذاران تولید و وزارتخانه های سیاستگذار این بخش به کارگروه ارجاع داده می شود.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: به طور قطع هر تغییر قیمتی بعد از تصمیم گیری در کارگروه کنترل بازار برای اجرا به سازمان حمایت ارجاع می شود.

وی با تاکید بر اینکه در زمان ایام عید و اوایل سال 90 تغییر قیمتی نخواهیم داشت؛ چراکه روندها تغییر نکرده است و اگر قرار بود با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شوک در بازار ایجاد شود، به طور قطع باید با تغییراتی که در سوخت و هزینه حمل و نقل ایجاد می شد، اما این امر محقق نشد؛ چراکه با تمهیداتی از آن جلوگیری شد و بازار مدیریت شده است.

نکویی‌مهر گفت: سال آتی نیز این روند ادامه خواهد داشت و اتفاقی در سال 90 رخ نخواهد داد.

معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: اگر تغییرات قیمتی به دلیل تغییرات قیمت جهانی رخ دهد، همانطور که کارگروه کنترل بازار تاکنون تصمیم گیری کرده است، از این پس نیز روال همین خواهد بود؛ به نحوی که درخواست پس از بررسی و تایید از سوی دستگاه سیاستگذار تولید، در کارگروه مطرح و برای آن تصمیم گیری خواهد شد.

وی از ارایه درخواست برخی تولیدکنندگان مبنی بر افزایش قیمت خبرداد و گفت: این درخواستها باید روال مذکور را طی کند، به این معنا که اگر قرار بر افزایش قیمت باشد، باید آن را از کانال و روال طبیعی دنبال کرد، یعنی تولیدکنندگان درخواست خود را به مجموعه سیاست‌گذار تولید یعنی وزارتخانه های مرتبط اعم از وزارت جهاد کشاورزی و صنایع و معادن منعکس می کند و انها نیز از طریق کارگروه کنترل بازار تصمیم گیری می کنند.